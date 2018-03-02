"بلا قيود" مع وزير الاعلام اليمني معمر الارياني

أكد وزير الاعلام اليمني معمر مطهر الارياني ان الحكومة اليمنية لم تقرر الدخول الى صنعاء لحد الان وان القرار هو محاصرتها فقط وذلك لتجنب الدخول في حرب شوارع تؤدي الى ارتفاع الخسائر البشرية من المدنيين.

وشدد الوزير الأرياني في مقابلة مع برنامج "بلا قيود" على ان حكومته تحاول تحقيق انتصار كبير يجبر الحوثيين على الدخول في مفاوضات سلام متهما الحوثيين في ذات الوقت بعدم امتلاك قرار انهاء الحرب والذي تحتكره ايران على حد قوله.

يبث برنامج "بلا قيود" يوم الأحد الساعة الخامسة و النصف مساء بتوقيت غرينيتش ويعاد بثة خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابطالتالي .