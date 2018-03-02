"بلا قيود" مع وزير الاعلام اليمني معمر الارياني
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"بلا قيود" مع وزير الاعلام اليمني معمر الارياني

  • 2 مارس/ آذار 2018

أكد وزير الاعلام اليمني معمر مطهر الارياني ان الحكومة اليمنية لم تقرر الدخول الى صنعاء لحد الان وان القرار هو محاصرتها فقط وذلك لتجنب الدخول في حرب شوارع تؤدي الى ارتفاع الخسائر البشرية من المدنيين.

وشدد الوزير الأرياني في مقابلة مع برنامج "بلا قيود" على ان حكومته تحاول تحقيق انتصار كبير يجبر الحوثيين على الدخول في مفاوضات سلام متهما الحوثيين في ذات الوقت بعدم امتلاك قرار انهاء الحرب والذي تحتكره ايران على حد قوله.

يبث برنامج "بلا قيود" يوم الأحد الساعة الخامسة و النصف مساء بتوقيت غرينيتش ويعاد بثة خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابطالتالي .