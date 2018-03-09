"بلا قيود" مع علي الاسود عضو جمعية الوفاق البحرينة المعارضة

دعا النائب السابق علي الاسود عضو جمعية الوفاق البحرينية المعارضة المنحلة الحكومة في البحرين الى الجلوس الى طاولة المفاوضات للتوصل الى حل بين اطراف الشأن البحريني من دون اللجوء الى العواصم الاقليمية مشيراً الى طهران والرياض.

ونفى الاسود في مقابلة مع برنامج "بلا قيود" وجود أي دعم ايراني مباشر لجمعية الوفاق مشدداً على ان جمعية الوفاق تدعو الى نبذ العنف وهي ملتزمة بالمعارضة السلمية رغم قرارالحل واعتقال قسم من اعضائها.

يبث برنامج "بلا قيود" يوم الأحد الساعة الخامسة و النصف مساء بتوقيت غرينيتش ويعاد بثة خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابطالتالي .