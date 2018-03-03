سيلفي رئيس الوزراء اللبناني مع ولي العهد السعودي، ووصلة للرقص الشرقي داخل مدرسة مصرية، وحقيقة إنزال إمام في السعودية من على المنبر بالقوة، في مقدمة المواضيع التي شدت انتباه المغردين العرب.

"فقرة رقص" لتكريم طلاب متفوقين في مصر

تسببت "فقرة رقص" في حفل بإحدى المدراس الخاصة بمصر، في جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.

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يأتي هذا بعدما استعانت المدرسة براقصات احتفالا وتكريما للطلاب المتفوقين، الأمر الذي أغضب أولياء أمور التلاميذ وأدى إلى إيقاف مديرة المدرسة في لاحق .

واستنكر رواد مواقع العالم الافتراضي ما حدث داخل المدرسة واعتبروه إهانة للمؤسسة التربوية في مصر وضربا للقواعد والقوانين.

ودعوا وزارة التربية والتعليم إلى اتخاذ التدابير اللازمة حتى لا تكرر مثل هذه المهزلة، وفق وصفهم.

ولا تعد هذه الواقعة الأولى من نوعها في مصر، إذ سبق إن أثارت رقصة "زومبا" أمام وزير التعليم العالي داخل جامعة القاهرة، جدلا حول انتهاك قدسية التعليم.

لبنانيون:#وين_سعد والأخير يرد بـ "سيلفي"

لا حديث يعلو في لبنان على زيارة رئيس الوزراء سعد الحريري إلى السعودية. فقد أعادت هذه الزيارة إلى الأذهان الجدل الذي صاحب زيارته الماضية للمملكة وما أعقبها من توتر في العلاقات بين البلدين.

مصدر الصورة Reuters

وأطلق مغردون هاشتاغ بعنوان #وين_سعد، ناقشوا من خلالها دلالات زيارة الحريري إلى السعودية لتتنوع بذلك تعليقاتهم بين الجد والهزل.

فالمؤيدون للزيارة اعتبروها عودة المياه اللبنانية السعودية لمجاريها الطبيعية، وأشار آخرون إلى أن الحريري عاد هذه المرة للرياض بمكاسب سياسية جديدة مؤكدين أنه لا يزال " رجل السعودية الأساسي" في لبنان.

في المقابل، عبر مغردون عن تخوفهم من تكرار ما سموه بـ"سيناريو الاستقالة الجبرية" بينما استعان آخرون بالنكات والحكم الشعبية لوصف زيارة الحريري.

وكان سعد الحريري نشر عبر حسابه في تويتر صورة تجمعه مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وسفير السعودية في الولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان .

وتوالت ردود الفعل على الصورة، إذ غرد ياسر التميمي، قائلا: "الصورة تدل على قوة العلاقة بين المملكة ولبنان وحكومة لبنان الممثلة بسعد الحريري وتغيظ الحاقد..".

و كتب المغرد عبد العزيز العتيبي: "لطالما كان لتيار المستقبل وبيت الحريري علاقات طيبة مع المملكة لا تشوبها شائبة هذه الصورة تغيظ حزب الله ومن يقف خلفه في لبنان..".

وربط فريق ثالث من المغردين زيارة الحريري بالانتخابات النيابية المقبلة في لبنان.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @0O29fbdkBjYUBXa ان تبذل السعودية كل امكاناتها لاضعاف حزب الله في الانتخابات ليس تدخلا في لبنان اما ان تدعم ايران المقاومة لحماية لبنان فهو تدخل في شوؤنه وجزء من المشروع الفارسي ... عجيب — dr A.jaber (@0O29fbdkBjYUBXa) ٢ مارس، ٢٠١٨

ما حقيقة إنزال #خطيب_ينبع_المخالف من فوق المنبر بالقوة؟

تداول نشطاء عرب فيديو يظهر إنزال رجل مسن اعتلى منبرا في أحد مساجد السعودية.

وبدا الرجل المسن الذي كان يخطب الجمعة في مسجد بمدينة ينبع متفاجئا بدخول عدة أشخاص من بينهم رجل أمن إلى المنبر، لينزلوه عنوة، ما تسبب في مشادة كلامية بين الطرفين.

وأوضحت مصادر حكومية سعودية بأن الرجل الذي ظهر في فيديو يعاني من مرض نفسي وبأنه استغل غياب الإمام الرسمي، لاعتلاء المنبر.

ووفقا لمواقع سعودية، فإن السلطات سلمت الرجل المسن إلى ذويه لاستكمال العلاج ورعايته.

ورغم توضيح الحكومة، إلا أن روايات المغردين تباينت على تويتر إزاء الواقعة.

وفي الوقت الذي أشار فيه مغردون إلى أن الرجل "معتل نفسيا" و "غير مصرح له رسميا" بالخطابة، شكك آخرون في ذلك قائلين إن انتقاده لسياسات هيئة الترفيه أدت إلى إنزاله عنوة من المنبر، على حد قولهم.

في حين ذهب آخرون للقول إنه حتى وإن صدقت الرواية الرسمية، فلا يمكن تقبل التعامل مع رجل مسن ومريض بتلك الطريقة المهينة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @alnajemalhilali #خطيب_جامع_ينبع_النخل

إذا خطبته مخالفه وفيها تأجيج للرأي العام يستحق ذلك وأكثر...

وإذا الموضوع مجرد عدم امتلاكه لتصريح صعود المنبر فأسلوب الردع مستفز وغير أخلاقي وليس من قيم وأخلاق المسلمين حتى لو كابر حينها. — الناجم الهلالي (@alnajemalhilali) ٢ مارس، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @albdlym36gmail #الأمن_ينزل_إمام_من_المنبر_بالقوة

للأفاقين والكذابين ومن يقولون أن الرجل مجنون أقول لهم خسئتم ثكلتكم أمهاتكم استمعوا لأحد الإخوة الحاضرين الذي كان يقول يا اخوان هذه جمعة ما يجوز وفي الأخير كان يقول دعوه يكمل فإذا كان مجنون أيعقل أن يدافع عنه أحد ؟؟؟؟ كشفكم الله يا مجانين — أوس ⚪ (@albdlym36gmail) ٢ مارس، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Safi0014 #الامن_ينزل_امام_من_المنبر_بالقوة

لمتى تصير حركات ماينحسب حسابها لو كان معاك الحق يارجل الامن وفيه مية عله ماينسحب بهذي الطريقة وقدام الناس لاتخلوا الجدل يطول في مواقف تافهه

تعاملوا مع المرضى بلطافه واظهروا جمال دينكم وروعته — Safi.alghamdi (@Safi0014) ٢ مارس، ٢٠١٨