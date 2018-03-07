"دنيانا": الصورة والقضية

توثق الصورة الفوتوغرافية قضايا إجتماعية وإنسانية وغيرها من القضايا المجتمعية. في حلقة دنيانا هذا الأسبوع مصورون ومصورات من العالم العربي أخذوا من قضايا مجتمعهم عناوين لأعمالهم الفوتوغرافية التوثيقية التي نلحظ فيها تركيز على المرأة وقضاياها. لماذا هذا التركيز؟ هل لأن المرأة هي الاقل حصولا على حقوقها في المجتمعات العربية؟ وفي الفقرة الثانية من النقاش نتحدث عن دور المصور الفوتوغرافي. كيف يُعرف عن نفسه؟ هل هو ناشط إجتماعي وحامل قضية؟ وهل تحدد المواضيع هوية المصور فتارة يجد نفسه هاوٍ وتارة أخرى ناشط إجتماعي؟

يشارك ندى عبد الصمد في هذه الحلقة إيمان هلال مصورة فوتوغرافية من مصر، ناديا بسيسو مصورة فوتوغرافية من الاردن، هبة الحاج فلدر مديرة البرامج في مؤسسة آفاق. يشاركهنّ النقاش عمر إمام مصور فوتوغرافي من سوريا وزياد بن رمضان مصور فوتوغرافي من تونس.

دنيانا الجمعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.