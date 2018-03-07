يوم المرأة العالمي

تعلم الدفاع عن النفس والجودو يغير حياة مكفوفات في الهند

فتيات يعانين من ضعف البصر في ريف الهند ينتهزن الفرصة ويتعلمن أساليب جديدة للدفاع عن النفس ليصبحن بعد ذلك نجمات في الجودو.