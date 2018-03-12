الانتخابات الرئاسية في مصر
من هما مرشحا الانتخابات المصرية؟
مرَشَحان اثنان يخوضان الانتخابات الرئاسية المصرية بعد أن تم استبعاد منافسين محتملين للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي فمن هما؟
- 12 مارس/ آذار 2018
الانتخابات الرئاسية المصرية ما بين دعوات المقاطعة والمشاركة
قبيل أيام من الانتخابات الرئاسية المصرية، بي بي سي تلقي الضوء على دعوات قوى سياسية لمقاطعة الانتخابات، ودعوات مقابلة تحث على المشاركة.
- 23 مارس/ آذار 2018
#مرتضى_منصور_رئيساً_لمصر.. بين السخرية والترحيب
- 14 يناير/ كانون الثاني 2018
بين الجيش والسياسة: السيسي و سامي_عنان يشعلان تويتر
- 20 يناير/ كانون الثاني 2018
فيديو 2:14
بيان الجيش المصري بسبب استدعاء سامي عنان
- 23 يناير/ كانون الثاني 2018
بالصور
مشاهد من الانتخابات الرئاسية المصرية
- 26 مارس/ آذار 2018
مصر: ما الذي عناه السيسي بما حدث منذ سبع سنوات؟
- 1 فبراير/ شباط 2018
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رئيس حزب الغد المصري ينافس السيسي في سباق الرئاسة
- 29 يناير/ كانون الثاني 2018
السيسي: ما حدث في مصر قبل سبع سنوات لن يتكرر
- 31 يناير/ كانون الثاني 2018
ديلي تلغراف: "تخويف" كل منافسي الرئيس في الانتخابات المصرية
- 27 يناير/ كانون الثاني 2018
#مينفعش_تترشح_عشان : هاشتاغ ساخر في مصر بعد اتهام #سامي_عنان بإرتكاب مخالفات
- 24 يناير/ كانون الثاني 2018
هيومان رايتس ووتش تطالب مصر بالإفراج عن "معارضي السلطة"
- 26 فبراير/ شباط 2018
بعد تصريحات شفيق: كيف سيكون شكل الانتخابات الرئاسية المصرية؟
- 3 ديسمبر/ كانون الأول 2017
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في الغارديان: المحامي اليساري الذي يريد أن يقود مصر
- 26 ديسمبر/ كانون الأول 2017
أحمد شفيق يتراجع رسميا عن خوض الانتخابات الرئاسية في مصر
- 7 يناير/ كانون الثاني 2018
الغارديان: مصر تجري انتخابات نتائجها معروفة مسبقا
- 16 يناير/ كانون الثاني 2018
مصر: كيف يؤثر استبعاد عنان على جدية انتخابات الرئاسة؟
- 23 يناير/ كانون الثاني 2018
مصر: التحقيق مع رئيس أركان الجيش السابق واتهامه بالتزوير بعد إعلان ترشحه للرئاسة
- 23 يناير/ كانون الثاني 2018
المحامي خالد علي ينسحب من سباق انتخابات الرئاسة في مصر
- 24 يناير/ كانون الثاني 2018
دعوات في مصر لمقاطعة انتخابات الرئاسة
- 29 يناير/ كانون الثاني 2018
سجال حول "أكاذيب" المعارضة و"قمعها" في الصحف المصرية
- 13 فبراير/ شباط 2018