الانتخابات الرئاسية في مصر

الانتخابات الرئاسية المصرية ما بين دعوات المقاطعة والمشاركة

قبيل أيام من الانتخابات الرئاسية المصرية، بي بي سي تلقي الضوء على دعوات قوى سياسية لمقاطعة الانتخابات، ودعوات مقابلة تحث على المشاركة.