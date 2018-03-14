"دنيانا": الاندماج إلغاء للهوية؟

هل تطمح بالهجرة إلى الغرب؟ ولماذا هذه الرغبة؟ هل للبحث عن مستقبل أفضل؟ ولكن ماذا عن الاندماج في مجتمع غريب؟ هل من تضحيات وتنازلات على المهاجر أو اللاجئ العربي القيام بها لكي يندمج في مجتمع مضيف؟ من العاصمة البريطانية لندن، يناقش برنامج دنيانا هذا الأسبوع مسألة إندماج العرب في المجتمعات الغربية المضيفة مع مشاركات من العالم العربي مقيمات في بريطانيا.

تجارب لسيدات من الجزائر، اليمن، العراق، السودان، البحرين عن حياتهنّ في بلدان الاغتراب. كيف كانت حياتهم قبل اللجوء أو الاغتراب وكيف أصبحت؟

تقدمها استثنائيا نوران سلام من العاصمة البريطانية لندن ويشاركها حنان بابكر محمد من السودان، نيران سليم بصون من العراق، أنيسة داودي من الجزائر، وآلاء الشهابي من البحرين، ونجاح المجاهد من اليمن.

دنيانا الجمعة الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.