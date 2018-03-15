وظائف شاغرة في بي بي سي عربي
تعلن بي بي سي عربي عن الحاجة لصحفيين للعمل في قسم الأونلاين في القاهرة:
1 - صحفيون لموقع "بي بي سي عربي" الإلكتروني Digital Journalists
للاطلاع وتقديم الطلبات يرجى الضغط على الرابط أدناه:
https://careerssearch.bbc.co.uk/jobs/job/Broadcast-Journalist-Online-BBC-Arabic-Service/27140
2 - رئيس فريق Senior Digital Journalist
للاطلاع وتقديم الطلبات يرجى الضغط على الرابط أدناه:
https://careerssearch.bbc.co.uk/jobs/job/Senior-Broadcast-Journalist-Online-BBC-Arabic-Service/27138
آخر موعد لتقديم الطلبات 2 أبريل/ نيسان 2018