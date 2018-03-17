#الشيخ_تركي_كفيل_بيبو .. ماذا حصل بين تركي آل الشيخ ونجيب ساويرس؟
مواضيع رياضية وسياسية و ترفيهية استأثرت باهتمام المغردين العرب، أهمها ساويرس وتركي آل الشيخ يدخلان في سجال بسبب الأهلي، و الفيفا ترفع الحظر عن الملاعب العراقية و مغردون يسترجعون ذكريات الطفولة.
#الشيخ_تركي_كفيل_بيبو
نشبت مشادة كلامية بين رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، و رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ، بعدما وجه مغرد سؤالا لساويرس حول أنباء عن بيع نادي الأهلي ليرد عليه ساويرس "اتباع بالريال" فتدخل آل شيخ قائلا" الاهلي لا يقدر بثمن ... وحاول تبعد عن الموبايل."
وقالت مواقع الكترونية مصرية ومغردون مصريون إن ساويرس حذف التغريدة بعد المشادة الكلامية واستدرك الأمر ووضحه في التغريدة أسفله.
وتفاعل مغردون مع الموضوع بتدشين هاشتاغ #الشيخ_تركي_كفيل_بيبو . واقتبس عنوان الهاشتاغ من هتافات جماهير الزمالك، حسب ما قاله مغردون.
واتسمت معظم التغريدات التي وردت عبر الهاشتاغ بالطرافة.
#رفع_الحظر_عن_الملاعب_العراقية
ما إن أعلن الفيفا رفع الحظر الكلي عن الملاعب العراقية حتى أطلق مغردون هاشتاغ بعنوان #رفع_الحظر_عن_الملاعب_العراقيه عبروا من خلاله عن فرحتهم بالخطوة آملين في أن تسهم في النهوض بكرة القدم العراقية وتعيد أمجادها.
ولم يخل النقاش بين المغردين من جدل السياسية، إذ امتدح فريق منهم السعودية "لدورها في رفع الحظر" بينما هاجمها آخرون وأشادوا بإيران.
وقد احتل الهاشتاغ مركزا متقدما في لائحة الهاشتاغات الأكثر انتشارا في الخليج، مسجلا أكثر من 18 ألف تغريدة.
وتخضع الملاعب العراقية لحظر يمنعها من استضافة المباريات منذ عام 2003 بسبب الظروف الأمنية التي كانت تمر بها البلاد.
#ذكريات_جيل_التسعينات_العظيم.. حنين للماضي
في ذكرى انطلاق قناة سبيستون، استرجع مغردون عرب ذكريات الطفولة فنشروا فيديوهات لأفلام الصور المتحركة التي كانوا يتابعونها عبر هاشتاغات #ذكريات_جيل_التسعينات_العظيم و#عيد_سبيستون18
يذكر أن سبيستون تعتبر أوّل قناة متخصصة في عرض الصور المتحركة في العالم العربي. انطلقت في مارس 2000.
تعد أيام الطفولة من أروع المراحل التي يمرّ بها الإنسان في حياته، وهي تحمل في طيّاتها الكثير من الذكريات. ودون مغردون أهم البرامج الكارتونية واللعب والإصدارات والأجهزة الالكترونية التي عاصروها.
وفي ما يلي بعض التغريدات التي وردت عبر #ذكريات_جيل_التسعينات_العظيم الذي ظهر في حوالي 200 ألف تغريدة.