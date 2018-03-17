الشيخ_تركي_كفيل_بيبو .. ماذا حصل بين تركي آل الشيخ ونجيب ساويرس؟

مواضيع رياضية وسياسية و ترفيهية استأثرت باهتمام المغردين العرب، أهمها ساويرس وتركي آل الشيخ يدخلان في سجال بسبب الأهلي، و الفيفا ترفع الحظر عن الملاعب العراقية و مغردون يسترجعون ذكريات الطفولة.

#الشيخ_تركي_كفيل_بيبو

نشبت مشادة كلامية بين رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، و رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ، بعدما وجه مغرد سؤالا لساويرس حول أنباء عن بيع نادي الأهلي ليرد عليه ساويرس "اتباع بالريال" فتدخل آل شيخ قائلا" الاهلي لا يقدر بثمن ... وحاول تبعد عن الموبايل."

مصدر الصورة getty images@/facebook: Turki Al Alshikh

وقالت مواقع الكترونية مصرية ومغردون مصريون إن ساويرس حذف التغريدة بعد المشادة الكلامية واستدرك الأمر ووضحه في التغريدة أسفله.

مصدر الصورة Twitter

وتفاعل مغردون مع الموضوع بتدشين هاشتاغ #الشيخ_تركي_كفيل_بيبو . واقتبس عنوان الهاشتاغ من هتافات جماهير الزمالك، حسب ما قاله مغردون.

واتسمت معظم التغريدات التي وردت عبر الهاشتاغ بالطرافة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ayaabdullah نجيب ساويرس مسح تويت تركي آل الشيخ



يا ترى المجلس الأعلى للإعلام أتدخل؟ 😹 — الأخت آية 🇪🇬 (@ayaabdullah) ١٦ مارس، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Zeinobia هو تركي ال الشيخ ليه نفوذ سياسي في المملكة لدرجة ان ساويرس يمسح توتية عنه ؟ — Zeinobia (@Zeinobia) ١٦ مارس، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ahmed52069239 الأهلي اكبر من اي سهام وهو واجهه مصر المشرفه والخطيب افضل من انجبت مصر كموهبه كرويه وال شيخ هو المستفيد من الاستثمار في اسم النادي الاهلي ونتمني من الاخوه الخليجيين أن يستثمروا أموالهم في مصر ومرحبا بهم رغم انف الهداميين #الشيخ_تركي_كفيل_بيبو — Ahmed (@Ahmed52069239) ١٦ مارس، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @kafo71 #الشيخ_تركي_كفيل_بيبو

هو مين رئيس الأهلي؟؟ وهل النادي اتباع واحنا منعرفش؟؟؟ شفت لقاء بين احمد شوبير والشيخ ترك والراجل قال نصاً لشوبير ( اللي يلعب معانا يستحمل .. في اربعه لعيبه جاية الاهلي كمان ) ..... بأي صفة يتحدث ؟؟ — Du3aa (@kafo71) ١٦ مارس، ٢٠١٨

#رفع_الحظر_عن_الملاعب_العراقية

ما إن أعلن الفيفا رفع الحظر الكلي عن الملاعب العراقية حتى أطلق مغردون هاشتاغ بعنوان #رفع_الحظر_عن_الملاعب_العراقيه عبروا من خلاله عن فرحتهم بالخطوة آملين في أن تسهم في النهوض بكرة القدم العراقية وتعيد أمجادها.

مصدر الصورة Paul Kane/getty images

ولم يخل النقاش بين المغردين من جدل السياسية، إذ امتدح فريق منهم السعودية "لدورها في رفع الحظر" بينما هاجمها آخرون وأشادوا بإيران.

وقد احتل الهاشتاغ مركزا متقدما في لائحة الهاشتاغات الأكثر انتشارا في الخليج، مسجلا أكثر من 18 ألف تغريدة.

وتخضع الملاعب العراقية لحظر يمنعها من استضافة المباريات منذ عام 2003 بسبب الظروف الأمنية التي كانت تمر بها البلاد.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @was393745 #رفع_الحظر_عن_الملاعب_العراقية



الف مبروووووووك وتساهل العراق ورب البيت🇸🇦🇮🇶

صح م قصرتوا معنا بالبصره بالاربعه😂😂😭

بس بالنهايه رفع الحظر كان أملنا قبل يكون املكم 💚❤

واحنا لبعضنا.. — ..كيان☆ (@was393745) ١٦ مارس، ٢٠١٨

#ذكريات_جيل_التسعينات_العظيم.. حنين للماضي

في ذكرى انطلاق قناة سبيستون، استرجع مغردون عرب ذكريات الطفولة فنشروا فيديوهات لأفلام الصور المتحركة التي كانوا يتابعونها عبر هاشتاغات #ذكريات_جيل_التسعينات_العظيم و#عيد_سبيستون18

مصدر الصورة Twitter

يذكر أن سبيستون تعتبر أوّل قناة متخصصة في عرض الصور المتحركة في العالم العربي. انطلقت في مارس 2000.

تعد أيام الطفولة من أروع المراحل التي يمرّ بها الإنسان في حياته، وهي تحمل في طيّاتها الكثير من الذكريات. ودون مغردون أهم البرامج الكارتونية واللعب والإصدارات والأجهزة الالكترونية التي عاصروها.

وفي ما يلي بعض التغريدات التي وردت عبر #ذكريات_جيل_التسعينات_العظيم الذي ظهر في حوالي 200 ألف تغريدة.