في الوقت الذي تستعد المغرب لتقديم برنامجها لاستضافة كأس العالم 2026، ثار سؤال على فيسبوك حول الدعم العربي للملف المغربي الذي يشهد منافسة قوية مع ملف مشترك للولايات المتحدة وكندا و آخر للمكسيك.

مصدر الصورة Twitter

يأتي هذا التساؤل بعد تصريحات لرئيس هيئة الرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، اعتبرها مغردون ردا سعوديا على موقف المغرب "الحيادي" من الأزمة الخليجية، وفق تعبيرهم.

وقال آل شيخ، في تغريدة نشرها على حسابه على تويتر "لم يطلب أحد أن ندعمه في ملف 2026، وفي حال طلب منا سنبحث عن مصلحة المملكة العربية السعودية أولا".

وأضاف المسؤول السعودي في تغريدة أخرى"هناك من أخطأ البوصلة إذا أردت الدعم فعرين الأسود في الرياض هو مكان الدعم، ما تقوم به هو اضاعة للوقت دع الدويلة تنفعك…"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Turki_alalshikh هناك من اخطى البوصلة اذا اردت الدعم فعرين الاسود في الرياض هو مكان الدعم، ماتقوم به هو اضاعة للوقت دع "الدويلة" تنفعك...! رساله من الخليج ل المحيط . — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) March 18, 2018

تفاعل على فيسبوك وتويتر

أعقبت تغريدات آل الشيخ عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لجأ مغردون مغاربة إلى هاشتاغ #المغرب 2026 للرد على تصريحات المسؤول السعودي.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @NourElHoudaMar الناس مواقف، #الكاف صرح رئيسها دون خجل أمام اينفانتينو بشكل مباشر أدعم #المغرب و هو غير عربي! و دوما يجمع صف أفريقيا لدعمنا، اوروبا دول جنوبها الغربي معنا روسيا معنا كوريا الشمالية و ايران دعمتنا و اخواننا العرب يفكرون في الألوان ، إن كان في #المغرب2026 خير سننظمه دون دعم من أحد https://t.co/L1cYznqD1T — Nour El Houda (@NourElHoudaMar) ١٨ مارس، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MayahGhanim رسميا.. المغرب يسلم ملف ترشيحه لتنظيم مونديال 2026 إلى الفيفا، نتمنى للاشقاء في المغرب التوفيق والفوز،يذكر ان دولة قطر اول بلد عربي فاز بتنظيم كأس العالم المقبل ٢٠٢٢،ومع الاسف ان هناك دول خليجيه وعربيه تطالب الان بسحب هذا الانجاز من الشعب القطري الشقيق بدلا من الفخر به#المغرب — مياح غانم العنزي (@MayahGhanim) ١٦ مارس، ٢٠١٨

وفسر مغردون تصريحات آل تركي بأنها رسالة سياسية لتذكير المغرب بحاجتها إلى الدعم السعودي وعليها أن تختار بين الرياض والدوحة.

يذكر أن المغرب دعا دول الخليج إلى ضبط النفس، والتحلي بالحكمة لحل الأزمة، منذ إعلان مقاطعة قطر.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس أول من زار قطر بعد الأزمة، في نوفمبر/تشرين الماضي. كما أرسل طائرات محملة بمواد غذائية إلى قطر، عند اندلاع الأزمة الخليجية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MLmouatassime لم أعبر عن رأيي بعد اتجاه تنظيم المغرب لكأس العالم 2026، لكني وجدتني معني باستفزاز تركي آل الشيخ للمغرب فقررت أن أكتب هذه التدوينة لأني قدرت أن هناك من سعى إلى ارسال رسائله إلى المغرب بشكل غير رسمي فقلت أن الرد المغربي يجب أن يتم على نفس الشاكلة https://t.co/KWfZQclchE — Mostafa lmouatassime (@MLmouatassime) ١٩ مارس، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @hakimahrimiche آل الشيخ تبتزالمغرب في ملف تنظيمه للمونديال وتطلب منه مقابل الدعم إظهارموقف واضح بخصوص ازمة بلادك مع قطر،اقول لك ،إن لم تستحي فقل ماشئت ، المغرب ليس بحاجة لدعمك وانا استحي من مشاركة عسكر بلدي في تحالف تعاسة شعب اليمن، بعد ما تكشفت لعبة اعادة الشرعية #_مونديال_المغرب_2026 https://t.co/ssGqOlfTxH — hakima hrimiche (@hakimahrimiche) ١٩ مارس، ٢٠١٨

على النقيض من ذلك، دعا مغردون إلى ضبط النفس وعدم الانجرار وراء الدعوات المثيرة للفتنة، بحسب قولهم.

كما أعرب مغردون سعوديون عن دعهم للمغرب في استضافة كأس العالم، مضيفين بأن تصريحات رئيس هيئة الرياضة لا تعبر عن الموقف الرسمي السعودي.

فغرد وليد كبير "آل الشيخ لم يهدد بل أقر بعدم طلب المغرب الدعم من المملكة وعبر عن عدم رضاه لموقف المغرب وهو حر في إبداء موقفه كما أن المغرب حر في نهجه الديبلوماسي ومواقفه ولا داعي للبلبلة بين الأشقاء فإن حظي المغرب بشرف التنظيم ستكون المملكة أول الداعمين..

أما المغرد صهيل فعلق :" بعد الجهد السعودي لرفع الإيقاف عن الكرة الكويتية الشكر يذهب لقطر وكذلك الجهد السعودي لعودة المباريات الى الاراضي العراقية ويذهب الشكر أيضاً الى قطر والآن المغرب تبتعد عن معقل العرب الرياض وتتجه الى الدوحة لمساندتها في استضافة كاس العالم2026 اين يكمن الخلل."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @nayfcon تركي آل الشيخ،رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية يفتح جبهة عداء جديدة مع دولة المغرب يبتزهم بشأن تقديم الدعم في ملف إستضافة كأس العالم 2026،أيُ أحمق هذا، وأي منطقٍ سياسي يسمح لأمثال هؤلاء بالتحدث بإسم الدولة وتوريطها في خلافات هي في غنىً عنها،ادخلنا هؤلاء الصبية في نفقٍ مظلم — مستشار الأمير محمد بن نايف (@nayfcon) ١٩ مارس، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Fricash7 اذا كان قصدكم المغرب الاقصى العريق برسالتكم "ل المحيط"،

المغرب الاقصى ملكا وشعبا وارضا:(عرب وامازيغ اخوة احرار رجالا ونساءا كرام)،

المغرب دولة مستقلة ذات سيادة،

المغرب الاقصى يتعامل مع اخوانه بالحياد وعدم التدخل، وتقديم العون لكل شقيق.المغرب دولة تتعامل بشراكة وندية لا بالتبعية https://t.co/LGGhXcc1HO — محمد بشر (@Fricash7) ١٨ مارس، ٢٠١٨

من جهة أخرى، أكد مستشار رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم طلال آل الشيخ أنه " تم تأويل" تصريحات تركي، مشيرا إلى أن البلدين تربطهما علاقة قوية.

وأضاف أن ملف المغرب لاستضافة مونديال 2026 سيشهد اجتماعات بين قادة الدولتين من أجل الخروج بموقف واضح.

تساؤلات مغربية

على صعيد آخر، وصف بعض المغردين المغاربة إصرار دولتهم على استضافة بطولة 2026 بأنه هدر للأموال على أشياء كمالية وغير ضرورية.

وتابعوا بأن استضافة فعاليات كأس العالم لا علاقة لها بالمطالب التي يصبو الشعب المغربي لتحقيقها وعلى رأسها التنمية والتشغيل.

وخصص المغرب 16 دولار مليار لتجهيز وتوسيع الملاعب. ويوجد في المغرب حاليا 6 ملاعب جاهزة و3 ملاعب في طور الإنشاء، وستنتهي بها الأشغال في نهاية السنة المقبلة.

وتعول المغرب في الفوز باستضافة كأس العالم 2026، على دعم الدول الإفريقية، والدول الخليجية إضافة لشريكها الاقتصادي التقليدي، الاتحاد الأوروبي.

وهذه المرة الخامسة التي يتقدم فيها المغرب لاستضافة كأس العالم، إذ سبق أن رفض ملفه في 1994 و1998 و2006 و2010.