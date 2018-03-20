وظائف شاغرة في برنامج بي بي سي أكسترا التلفزيوني

تعلن بي بي سي عربي عن الحاجة لصحفيين للعمل في برنامج أكسترا في بيروت:

1 -منتجون لبرنامج بي بي سي أكسترا التلفزيوني Producer Arabic Xtra TV

للاطلاع وتقديم الطلبات يرجى الضغط على الرابط أدناه:

https://careerssearch.bbc.co.uk/jobs/job/Producer-Arabic-Xtra-TV/27073

2 -رئيس فريق منتجين لبرنامج بي بي سي أكسترا التلفزيوني Senior Producer Arabic Xtra TV

للاطلاع وتقديم الطلبات يرجى الضغط على الرابط أدناه:

https://careerssearch.bbc.co.uk/jobs/job/Senior-Producer-Arabic-Xtra-TV/27072

آخر موعد لتقديم الطلبات 3 أبريل/ نيسان 2018