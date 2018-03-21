عودة 110 من الفتيات المختطفات في نيجيريا إلى مدينتهن

مصدر الصورة Reuters Image caption اختطفت الفتيات من مدرسة العلوم والتكنولوجيا في دابشي في فبراير الماضي

أطلق سراح العديد من تلميذات المدرسة اللائي اختطفتهن ميليشيا من مدينة دابشي ، وذلك بحسب ما ذكره سكان محليون لبي بي سي.

وقال السكان إن نحو 110 من تلميذات المدرسة عدن في حافلة هذا الصباح، والخمس المتبقين مصيرهن مجهول.

ولم تتضح بعد ملابسات عودتهن ولكن هناك مؤشرات أن الفتيات الخمس الاتي لم تعدن قد توفين.

وكانت التلميذات قد اختطفن من المدرسة منذ أكثر من شهر.

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وقال والد إحداهن لبي بي سي إن ميليشيا يعتقد أنها تنتمي لجماعة بوكو حرام اقتحمت المدينة في موكب وسلمت الفتيات ومن ثم غادرت فورا.

وبينما لم تؤكد الشرطة هذه التقارير ذكر ضابط جيش في نقطة تفتيش قريبة لوكالة رويترز للأنباء أن "بوكو حرام أحضرت الفتيات".

وكانت الفتيات قد اختطفن في 19 فبراير/ شباط الماضي من قبل ميليشيا هاجمت مدينة دابشي.

وكانت السلطات قد أعلنت في البداية أن أغلب التلميذات هربن ولم يختطفهن أحد وبعد ذلك بأسبوع اعترفت السلطات بأن الميليشيا الإسلامية قد اختطفت البنات.

يذكر أن متمردين مسلحين من جماعة بوكو حرام يقاتلون شمال البلاد سعيا لإقامة دولة إسلامية في المنطقة.

وفي عملية مشابهة اختطف مسلحو بوكو حرام، منذ نحو أربع سنوات مضت، 276 فتاة من مدرسة في مدينة تشيبوك، ما أدى حينها إلى إطلاق حملة #BringBackOurGirls (أعيدوا لنا فتياتنا) في جميع أنحاء العالم. وما يزال مكان أكثر من 100 من هؤلاء الفتيات مجهولا.

وتشير تقديرات إلى أن الصراع بين الحكومة وجماعة بوكو حرام قد أسفر عن مقتل عشرات الآلاف، واختطاف الآلاف.