مقتل 26 شخصا على الأقل في هجوم انتحاري بكابول

مصدر الصورة AFP Image caption تفجير في وقت سابق من مارس (صورة أرشيفية)

لقي 26 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب 18 آخرون في ما يشتبه بأنه هجوم انتحاري قرب ضريح في العاصمة الأفغانية كابول، وذلك بحسب مسؤولين أفغان.

وذكرت تقارير أولية أن الانتحاري هاجم حشدا يضم مئات الأشخاص الذين تجمعوا للاحتفال بالنيروز، مهرجان السنة الجديدة.

وغالبية الحشد من الأقلية الشيعية. وقالت تقارير إن عدد القتلى قد يرتفع.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث. وزادت الهجمات الطائفية على الشيعة في السنوات الأخيرة.

وقد أعلنت جماعة تنظيم الدولة مسؤوليتها عن العديد منها.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية لبي بي سي إن المهاجم الانتحاري اقترب من ضريح ساخي على قدميه وفجر نفسه عندما رصدته الشرطة.

وأضاف قائلا إن التفجير وقع قرب مستشفى علي عباد القريب من جامعة كابول غربي المدينة.