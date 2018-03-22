رحلات صيد اللؤلؤ المكنون في البحرين

يستخدم كل غواص سكينا حادا لفتح المحار من الخلف ثم يدفع لحم المحار إلى أحد الجانبين ويتحسس بأصبع الإبهام وجود اللؤلؤ الذي عادة ما يتراوح حجمه ما بين مليمترين أو مليمترين ونصف على الأكثر.