رحلات صيد اللؤلؤ المكنون في البحرين
استخراج محار اللؤلؤ في البحرين تجربة خاصة جدا (تصوير إيثار شلبي)
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BBC
في البحرين، بدأ موسم الغوص لصيد واستخراج اللؤلؤ الطبيعي الذي يُسمح فيه للهواة والسائحين لأول مرة بخوض تجربة رحلات بحرية لصيد محار اللؤلؤ من مرفأ رأس رية بمحافظة المحرق.
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BBC
يعد اللؤلؤ الطبيعي البحريني من أندر وأغلى أنواع اللآلئ في العالم إذ يقول المختصون إنه من بين داخل كل عشرة آلاف محارة تحت مياه الخليج هناك فرصة للعثور على خمس وعشرين لؤلؤة فقط.
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BBC
في مياه الخليج يوجد ما يعرف بـ"الهيرات" وهي المناطق المعروفة بانتشار محار اللؤلؤ ومن أبرزها هيرات "أشتيه" في البحرين وتعد من أشهر أماكن صيد اللؤلؤ في المنطقة
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BBC
يخرج الغواصون في رحلات صيد محار اللؤلؤ تتراوح مدتها ما بين ثلاث إلى ست ساعات ويسمح لكل شخص أن يجمع في شبكته ستين محارة كحد أقصى.
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BBC
يستخدم كل غواص سكينا حادا لفتح المحار من الخلف ثم يدفع لحم المحار إلى أحد الجانبين ويتحسس بأصبع الإبهام وجود اللؤلؤ الذي عادة ما يتراوح حجمه ما بين مليمترين أو مليمترين ونصف على الأكثر.
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BBC
تتسم رحلات الغوص لصيد محار اللؤلؤ بالمشقة وتتطلب قوة وصبرا من الغواصين إذ قد تصل درجات الحرارة إلى خمسين درجة مئوية وسط الخليج.
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BBC
تكوين اللؤلؤ داخل المحار من حيث الحجم أو اللون يعتمد إلى حد كبير على عدة عوامل بيئية، من بينها ضحالة المياه وملوحتها وضعف التيار وارتفاع درجة الحرارة التي تعرف بها منطقة الخليج.
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BBC
للآلئ ألوان وأحجام متباينة، وتقدر القيمة التجارية لكل حبة لؤلؤ بحسب درجة دورانها وبريقها وحجمها. وهناك اثنا عشر لونا معتمدا للآلئ الطبيعية في البحرين أشهرها ما يعرف باللهجة البحرينية بـ "المشير" وهو لون أبيض يمتزج بدرجة من اللون الأحمر وهو أكثر ألوان الآلئ ندرة على الإطلاق.
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BBC
ندرة الحصول على حبات اللؤلؤ اللامعة الكريمة بألوانها المختلفة هو ما يجعلها من أغلى الأحجار الكريمة، وقد يبدأ سعر حبة اللؤلؤ الواحدة من مئات الدنانير البحرينية لتصل إلى مئات الآلاف.
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