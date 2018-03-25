#كيف_نجوت_من_الصحوة في السعودية؟ وما قصة التمثال العاري في الجزائر، وما الذي قاله آل تركي عن محمد صلاح؟ من أبرز القضايا التي تداولها المغردون العرب.

هل انتهت الصحوة في السعودية؟

شهد موقع تويتر نقاشا محتدما بين السعوديين المعارضين والمؤيدون لتيار الصحوة الإسلامي عبر هاشتاغ #كيف_نجوت_من_الصحوه.

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والصحوة في السعودية هي تيار إسلامي ظهر أواخر الثمانينيات ومن أبرز رموزه سلمان العودة وعائض وعوض القرني. واصطدم التيار مع السلطات السعودية في منتصف التسعينيات بعدما طالب رموزه بوقف التعاون العسكري مع الولايات المتحدة إبان حرب الخليج الثانية.

وفي حوار مع قناة سي بي أس الأمريكية، هاجم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأسبوع الماضي تيار الصحوة الذي قال إنه هيمن على البلاد نحو 30 عاما مضت.

مغردون: الصحوة مشكلة أم شماعة؟

وقد احتل هاشتاغ #كيف_نجوت_من_الصحوه مركزا متقدما في لائحة الهاشتاغات الأكثر انتشارا على مستوى العالم، إذ ظهر في حوالي 40 ألف تغريدة.

وتضمن الهاشتاغ مشاركة لافتة من النخب الدينيّة في السعودية، إذ سردوا تجاربهم الخاصة مع تيار الصحوة.

وهاجم البعض فكر الصحوة، ووصفوا أفكاره بـأنها "غفوة وضلال".

وغرد صاحب حساب "سوسو":"لما أدركت بعد خداع أنه فكر غبي يحرم أي شيء حسب مزاجه مثل قيادة المرأة ويحرم السفر للخارج ...ويحرم كل فتوى مخالفة لفكره.."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @altamimi14 #كيف_نجوت_من_الصحوه

لما ادركت ان (الفكر الصحوي) عبارة عن مزج بين #الفتاوى_المتشددة، والتقاليد المتخلفة!

مثلاً:

"قيادة المرأة"!

لا يوجد حكم شرعي يحرمها، لكن حرموها من باب سد الذرائع (ليطبقوا تشددهم)، وأقنعوا الشعب انه عيب في العادات ان اختك تسوق، (هل ترضى اختك تسوق "بين الرجال")؟ — إبراهيم المنيف (@altamimi14) ٢٤ مارس، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @dr_alraies #كيف_نجوت_من_الصحوه

نجوت من الصحوة الإخوانية ولم أتطرف لليبرالية ولا لترك التدين ولله الحمد،

بفضل من الله ثم بفضيلة شيخنا مفتي حائل عبد الله العبيلان.

فلا صحوة إخوانية ولا ضيعة ليبرالية بل وسطية سلفية جددها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب . — د. عبدالعزيز الريس (@dr_alraies) ٢٤ مارس، ٢٠١٨

من جهة أخرى، انبرى مغردون في الدفاع عن الصحوة واتهم آخرون السلطة السعودية بمحاربتها بعدما استغلتها لمآربها الخاصة، وفق قولهم.

وعلق المغرد حاتم بالقول : "تركوا الفساد ونهب الأموال من 30 سنه وتولي المناصب لمن هم ليس أكفاء وبعد كل هذا يضعون الصحوة شماعة لتخلفهم وتأخرهم عن باقي الأمم ."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Nejer #كيف_نجوت_من_الصحوه

الصحوة ماتت، والجلد في حصان ميت عمل غير مفيد، السؤال الأهم بسياق مايحدث في العالم اليوم : كيف ستنجو من الموجة المادية المعادية لقيم العلم والأخلاق، والتي يسوق لها من لا يعرفون عن "الحرية" إلا الشراب والجنس؟ — مالك نجر (@Nejer) ٢٤ مارس، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @i_2iL #كيف_نجوت_من_الصحوه

الي ساعد بنشر الصحوة الملك فهد واخوانه عيال الملك عبدالعزيز.

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والسؤال الاول ؛للي يقولون ان الصحوة تطرف، هل حكامنا متطرفين؟ لانهم هم الي ساعدو بنشرها .

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السؤال الثاني؛ جيب لي شي يدل ع ان الصحوة ضد الدين؟ او شي أتت به الصحوة مو من القران والسنه ؛) — ابكم . (@i_2iL) ٢٤ مارس، ٢٠١٨

كيف كانت السعودية قبل الصحوة؟

وينظر مغردون إلى النقاش الدائر حول الهوية والمسألة الدينية في السعودية على أنه نقاش صحي يعكس وعي المجتمع بالمرحلة القادمة، إلا أن آخرين يصفونه بأنه محاولة من الحكومة لإلهاء الشعب في جدل عقيم لتبرير انصياعها للغرب، حسب تعبيرهم.

وتساءل آخرون عن سبب التركيز على الفكر الصحوي دون سواه، قائلين إن التغيير الجدي يتطلب ثورة على كل الأفكار المتطرفة دون استثناء.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @zOGaeel #كيف_نجوت_من_الصحوة



الوهابية سنوات طويلة على المنابر علمت الناس أن التدين يعني تحقظ على المذاهب الأخرى



و السعودية كانت سانحة بهذا الشيء



اليوم امريكا داخلة الخط وتغير على كيفها

الصحوة أن تفهم خطة الأعداء وتفشلها — جاعل (@zOGaeel) ٢٤ مارس، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @abdullah_alweet #كيف_نجوت_من_الصحوه

بالعلم . والعقل . وبإعادة النظر فيما نظنه مسلمات . وبكثرة المطالعة والبحث . . السلفية التقليدية لا تختلف عن الصحوة كثيرا في المبادئ — عبدالله العلويط (@abdullah_alweet) ٢٤ مارس، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @sarmadyah020 #كيف_نجوت_من_الصحوه

مع اعتراضي على صيغة الهاشتاق فبعض الصحوة خير لنا

ولكن لا أنسى ذلك اليوم عندما رجع ابوي من صلاة الجمعة وحملة تفتيش على البيت واعتقالات من الوالد وعمي لكل صورة في البيت واحراقها,والمشكلة أمي تبكي على حسرة الصور تكفين ياالغالية من زين الصورعوير واخوه صوير pic.twitter.com/5C07vL1Wb3 — sarmadyah (@sarmadyah020) ٢٥ مارس، ٢٠١٨

وكان مغردون تداولوا الأسبوع الماضي صورا قديمة عن حياة المجتمع السعودي في السبعينات والستينيات وذيلوها بهاشتاغ #قبل_الصحوه.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @neesno #العبايه_شريعه_يا_علماني

الاصل فالاسلام الستر لا العباءه ،و يجوز للمراه ان تكشف وجهها وكفيها كما قال ابن عباس وبعض الصحابه والائمه والتابعين ، و بالنسبه للالوان؟ يتمنى المتشددون ان الله امر النساء بلبس السواد ولكنهم لا يجدون ولا ربع حديث او ايه تُحث على السواد ، #قبل_الصحوه pic.twitter.com/vIJeLTLu8y — razionalità🇸🇦. (@neesno) ٢٢ مارس، ٢٠١٨

تمثال لامرأة عارية يثير جدلاً في الجزائر

عاد تمثال "عين الفوارة " الجزائري ليثير الجدل مرة أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما طالبت نائبة في البرلمان الحكومة بنقل التمثال إلى متحف لأنه يجسّد امرأة عارية.

مصدر الصورة Twitter

يأتي هذا في وقت يجري فيه ترميم التمثال الذي تعرض قبل 3 أشهر إلى التخريب من قبل شخص ملتح.

يعتبر تمثال "عين الفوارة" من أهم المعالم الأثرية في مدينة سطيف شرقي الجزائر، وهو تمثال لامرأة عارية تحت أقدامها عين ماء، نحته الفنان العالمي "دوسان ديفال"، وموجود بمدينة سطيف منذ 100 عاما.

وانقسم المغردون بين مؤيد ومعارض لدعوة النائبة عبر عدة هاشتاغ أبرزها #سطيف و#عين_الفوارة.

فمن المغردين من لمس فيها عودة للخطاب المتشدد داخل المؤسسة التشريعية، ومنهم من تضامن مع النائبة ودعا لاستبدال التماثيل التي وضعتها فرنسا الاستعمارية بتماثيل تعكس تاريخ الجزائر ورموزها.

فغرد عمر السكاتلي " نعرف جيدا بأن هؤلاء الوزراء لا يأتون برغبة، فرضوا علينا وميهوبي يعلم ذلك. فرنسا كانت تهدم المساجد وتبني تلك الأصنام نكاية في ديننا الإسلامي نريد وزير مثقف يرد على فرنسا بإزالة بقاياها وليس بوزير يحمي تراثها الاستعماري الوثني."

أما صاحب حساب " فيفو " فغرد قائلا:" أرى أن رد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي على البرلمانية التي دعت إلى نقل تمثال عين الفوارة إلى المتحف، منطقيا إلى أبعد الحدود، وفي مثل هذه المواقف يجب أن يكون الرد بهذه الطريقة خصوصا مع هكذا ذهنيات متعصبة، وأضيف أن هذه البرمائية أخطر من صاحب المطرقة.."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ToufikAouni بم يكن احد من سكان سطيف او الجزائر يطالب بإزالة تمثال عين الفوارة ...خلال الخمسينيات والستينيات والسبعينيات والثمانينيات ....لأن المجتمع وقتها كان اما متخرج من المدرسة الفرنسية او أمِّي لم يلتحق بالمدرسة بتاتا... https://t.co/0RWkZqmn0z — aouni toufik (@ToufikAouni) ٢٣ مارس، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @algerkacim وزير الثقافة في الجزائر طالب نواب الشعب وجميع المحافظين والمثقفين الذين طالبوا بنقل تمثال المرأة العارية من الشارع الى المتحف الدخول هم الى المتاحف ونرك الشوارع للتماثيل....فلم أستغرب أن الجزائر لم تتقدم الى الامام لأنه يحكمها التماثيل — بلقاسم روقاب (@algerkacim) ٢٣ مارس، ٢٠١٨

ماذا قال آل الشيخ عن محمد صلاح؟

تفاعل مغردون مصريون، مع تغريدة جديدة لرئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية تركي آل الشيخ حول اللاعب الدولي المصري، محمد صلاح.

مصدر الصورة Robert Hradil

ونشر تركي آل الشيخ صورة لصلاح وأرفقها بالتعليق التالي: "لازم يوحشنا قبل كأس العالم". وجاءت التغريدة بعد ساعات من نهاية مباراة ودية جمعت المنتخب المصري بنظيره البرتغالي.

وعبر المغردون مغردون عن غضبهم مما نشره آل الشيخ حول النجم المصري وفسره تغريدته بأنها تعبير عن رغبة في إبعاد صلاح عن نهائيات كأس العالم في روسيا في يونيو/حزيران المقبل.

ودعا آخرون إلى إقالة آل الشيخ من منصبه وتجريده من الألقاب الشرفية التي يتمتع بها داخل الأندية المصرية.

يذكر أن آل الشيخ يتولي الرئاسة الشرفية لنادي الأهلي المصري.