واشنطن تعلن قرارها طرد 60 ديبلوماسيا روسيا

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أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطرد 60 دبلوماسيًا روسيًا على خلفية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا.

كما أعلنت كل من ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا أنها ستطرد دبلوماسيين روسا، وقد حذت عدة دول أوروبية أخرى حذوها.

واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، على أنه من المرجح أن تكون موسكو ضالعة في تسميم سيرغي سكريبال وابنته جنوبي إنجلتر، لكن موسكو تنفي أي دور لها فيما تعرض له سكريبال.

وقالت وكالة رويترز للأنباء إن الولايات المتحدة ستأمر أيضا بإغلاق القنصلية الروسية في سياتل .

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صادر عنها: "في الرابع من مارس / آذار ، استخدمت روسيا مادة كيماوية لمحاولة قتل مواطن بريطاني وابنته في سالزبوري".

"هذا الهجوم على حليفتنا " بريطانيا" عرض أرواح أعداد لا تحصى من الأبرياء للخطر وأدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح خطيرة ، من بينهم ضابط شرطة".

ووصف البيان الهجوم بأنه "انتهاك فاضح لاتفاقية الأسلحة الكيميائية وخرق للقانون الدولي".