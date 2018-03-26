مصدر الصورة AFP Image caption سقف منزل إصيب الذي ببقايا صاروخ في حي أم الحمام في مدينة الرياض.

أعلنت بريطانيا أنها سوف تطالب الامم المتحدة بإجراء تحقيق لتحديد كيفية وصول الصواريخ، التي أطلقها الحوثيون على الأراضي السعودية، إلى اليمن.

واعتبرت أن هذه الصواريخ تشكل تهديدا خطيرا لأمن السعودية الوطني.

وكان المتحدث الرسمي باسم التحالف بقيادة السعودية في اليمن قد قال إن الجيش السعودي تصدى في ما يبدو أنه هجوم من جانب الحوثيين.

وقال العقيد الركن تركي المالكي إن ثلاثة صواريخ كانت موجهة نحو الرياض، وواحدا باتجاه خميس مشيط، وواحدا باتجاه نجران واثنين باتجاه جازان.

وأدى اعتراض الصواريخ إلى تناثر الشظايا على بعض المناطق السكنية، ونجم عن ذلك مقتل مقيم مصري واحد وإصابة اثنين آخرين وأضرار مادية، حسبما قال المالكي.

وقالت وكالة أنباء سبأ، التابعة لحركة أنصار الله الحوثية، إن انفجارا وقع في مطار الملك خالد الدولي في الرياض نتيجة سقوط صاروخ من طراز بركان H2.

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وفي الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2017 تصدت القوات السعودية لصاروخ كان يستهدف مطار الرياض الدولي، وآنذاك وصف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الهجوم بأنه "يرقى لعمل حربي" ضلعت فيه إيران.

واعتبرت بريطانيا مثل هذه الهجمات "تهديدا خطيرا للأمن الوطني السعودي"، وتعهدت بمساندتها في مواجهتها

وعبر بوريس جونسون وزير الخارجية البريطانية عن "الصدمة من الهجوم الصاروخي من جانب الحوثيين على السعودية".

وقال إنه بناء على التقرير الأخير الصادر عن لجنة خبراء بالأمم المتحدة، سوف ندعو المنظمة الدولية إلى "التحقيق لتحديد سبل وصول هذه الصواريخ الأخيرة إلى اليمن بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن".

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وأضاف جونسون في بيان رسمي إن " المملكة المتحدة تقف كتفا بكتف مع السعودية في مواجهة مثل هذه التهديدات الخطيرة للأمن الوطني".

وطالب بالعودة إلى الحوار السياسي باعتباره "الوسيلة الحيوية" لإنهاء الصراع لمصلحة الشعب اليمني والأمن الإقليمي.