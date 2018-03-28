انتخابات الرئاسة في مصر: إغلاق مراكز الاقتراع وبدء فرز الأصوات

أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في الانتخابات الرئاسية في مصر التي يتنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته عبد الفتاح السيسي ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

وكان من المقرر إغلاق اللجان في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي "السابعة بتوقيت غرينتش" ولكن الهيئة الوطنية للانتخابات قررت تمديد عملية التصويت لمدة ساعة واحدة إضافية.

وصرح رئيس الهيئة بأن تمديد عملية التصويت لمدة ساعة إضافية، يأتي في "ضوء كثافة إقبال الناخبين على لجان الاقتراع وتوافدهم بصورة كبيرة للغاية رغبة منهم في الإدلاء بأصواتهم، فضلا عن سوء الأحوال الجوية في بعض المحافظات، على نحو يتطلب التيسير عليهم ومنحهم الفرصة كاملة للإدلاء بأصواتهم".

ويواجه السيسي (63 عاما) الذي انتخب لولاية اولى في العام 2014 بأغلبية 96،9% من أصوات المقترعين. منافسا وحيدا هو موسى مصطفى موسى (65 عاما) وهو سياسي غير معروف يترأس حزب الغد الصغير منذ العام 2011 ولم يكن يخفي دعمه للرئيس المصري.

أما المرشحون الآخرون المحتملون الذين يتمتعون بثقل سياسي حقيقي، فتم حبسهم بتهمة انتهاك القانون او تراجعوا عن خوض الانتخابات.

ولم ينشر أي رقم رسمي حول نسبة المشاركة حتى الآن.