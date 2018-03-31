قضايا متنوعة شغلت المغردين، أهمها تداعيات فعالية "يوم الأرض"، وضم مسندم لخريطة الإمارات يغضب عمان، وحملة للتخلي عن اللغة الفرنسية في المغرب، إضافة لعودة فضل شاكر للغناء.

#فضل_شاكر يعود للفن بأغنية لفيروز

يتجدد الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في كل مرة يطل فيها الفنان اللبناني فضل شاكر.

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ففي آخر ظهور له على إحدى القنوات المحلية ، أعلن فضل شاكرعودته للغناء فور تسوية قضيته، وأدى مقطعا من أغنية "بحبك يا لبنان" للمطربة فيروز.

وعلى إثرها، أطلق مغردون هاشتاغ #فضل_شاكر_إرهابي، للتعبير عن غضبهم مما وصفوه بمحاولة تلميع صورة الفنان المعتزل.

يذكر أن فضل شاكر اعتزل الغناء وانضم في عام 2013 إلى صفوف جماعة إسلامية مسلحة يرأسها رجل الدين السلفي أحمد الأسير.

ورأى المتفاعلون مع الهاشتاغ في ظهور شاكر "إهانة لمشاعر أهالي الجنود الذين سقطوا في معارك عبرا".

وقال آخرون إن "تنصله من ماضيه لن يمحي ما اقترفه من جرائم" ودعوا إلى محاكمته ومنعه من مزاولة مهنته.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @asmahanCh #فضل_شاكر_ارهابي كونه يتمتع بصوت جميل هذا لا يغفر له أي من أفعاله.

داعش كانت تضم العديد من الفنانين والمحترفين بمهن إبداعية مختلفة، هذا لا يعني أنهم غير ارهابيين. — أسّــــمهان (@asmahanCh) ٣٠ مارس، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @malakwehbiii ما بين اعلامي يقابل فضل شاكر ويحاول تحسين صورته أمام رأي العام وآخر يستقبل زوجة الأسير وكأنها أحد أمهات الشهداء لا قدر الله ومحطات تنكل بشهداء المقاومة..تحول الإعلام الى أفاعي تبث الفتنة والكراهية والهدف واحد تشويه صورة المقاومة ولكن هيهات أن نهزم#العين_بالعين #فضل_شاكر_ارهابي — Malak wehbi (@malakwehbiii) ٢٩ مارس، ٢٠١٨

في المقابل، رحب مغردون بعودة فضل شاكر ودعوا إلى تقبل توبته وطي صفحة الماضي، على حد تعبيرهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AlDayeen وطننا العربي يحتاج إلى سطوع شمس صوت #فضل_شاكر الدافي من جديد ، ليشعل الحب حيثما نسير ونمشي ونستمع ، اقرب صوت إلى قلبي رافقني في الماضي سنوات طويلة وأنا بحاجة ماسة لمن يرافقني مستقبلاً | ✨♥️ — Abdulrahman AlDayeen (@AlDayeen) ٣١ مارس، ٢٠١٨

#مسندم.. هل تحدث توترا إماراتيا عمانيا؟

شاع استخدام هاشتاغ #مسندم تزامنا مع بث تلفزيون سلطنة عمان تقارير حول محافظة "مسندم" في خطوة اعتبرها البعض أول رد رسمي عُماني على نشر شركة إماراتية فيديو تظهر فيه محافظة مسندم كجزء من دولة الإمارات.

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وأثار ضم محافظة "مسندم" العُمانية لخريطة الإمارات غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي ما دفع بالشركة الإماراتية وقتها لنشر اعتذارا عن الخطأ، واصفة إياه بغير المقصود.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @DrAl_Lawati اعلان ترويجي من شركة الفطيم الاماراتية لمشروع مول عُمان يعرض خريطة السلطنة وقد ادخلت محافظة مسندم العمانية في حدود الامارات،، يمكن خطأ غير مقصود على غرار الخطأ في خريطة متحف اللوفر!😊

. pic.twitter.com/QrRP5r9DUW — د. حيدر اللواتي (@DrAl_Lawati) March 18, 2018

ورغم اعتذار الشركة الإماراتية، إلا أن مغردين عمانيين طالبوا عبر هاشتاغ #مسندم_عمانية بلادهم باتخاذ موقف صارم إزاء ما وصفوه بأخطاء أبوظبي المتكررة والغريبة.

وفي وقت سابق، نشر معرض لوفر أبو ظبي خريطة صورت محافظة "مسندم" داخل حدود الإمارات.

وأشار مغردون إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو معاقبة عمان لقيامها بتطوير ميناء "مسندم" بالتعاون مع الصين.

وغرد ماجد المسكري قائلا:" حراك إعلامي و زيارات ميدانية متتالية غير مسبوقة لمحافظة مسندم هل غفلة متحف لوفر بوظبي أم الفطيم ...أم أن هناك مستجدات أخرى جديدة هذا ما ستكشفه لنا الايام القادمة."

من ناحية أخرى، حذر مغردون من التغريدات المثيرة للفرقة والتباغض.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @amadn0589 كلام مغرض وله دواعي ومقاصد للأسائة والتقليل من شأن بلدي سلطنة عمان،هذه بعض المؤامرات التي تلعب ضد بلد أعلاميا ، الحمدلله مؤشرات ودلائل أصبحت واضحة لدى العالم بأن عمان بلد أنسب للأستثمار والسياحة وغيرها من الأنشطة ذات المستقبل الواعد.

حفظ الله أرضها وسلطانها وشعبة من الكائدين. https://t.co/and5Arlax2 — 🇴🇲إبن مسندم🇴🇲 (@amadn0589) ٣٠ مارس، ٢٠١٨

وتقع محافظة مسندم في أقصى الشمال من سلطنة عمان وهي حاضنة لمضيق هرمز الذى يعد أهم أحد الممرات المائية في العالم وأكثرها حركة للسفن.

#مسيرة_العودة_الكبرى

مازالت أحداث "يوم الأرض "تخيم على تعليقات النشطاء العرب ، بعد ارتفاع عدد القتلى إلى 16 شخصا وإصابة أكثر من ألف خلال مسيرة احتجاجية في قطاع غزة.

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وانتقلت هذه الأحداث إلى مواقع التواصل عبر هاشتاغات #مسيرة_العودة_الكبرى و#يوم_الأرض، إضافة للهاشتاغ الانجليزي #GreatReturnMarch.

وتصدرت هذه الهاشتاغات لوائح الترند في عدد من الدول العربية مثل الجزائر، ومصر و الأردن.

وتناقل نشطاء مقاطع مصورة للمسيرات وأرفقوها بشعارات ورسوم تطالب بحق العودة.

كما عبر ناشطون عرب وأجانب عن تضامنهم مع الفلسطينيين في استرجاع أراضيهم التي هجروا منها، بحسب تعبيرهم.

ووصف المغردون فعاليات في "يوم الأرض"، بالمبهجة واعتبروها خير دليل على تمسك العرب بقضيتهم الأم.

وجدد نشطاء فلسطينيون عبر هاشتاغ "#انا_راجع"، رفضهم لما سموه بـ "الصفقات المشبوهة التي تسعى عبرها الولايات المتحدة ودول عربية إلى تصفية قضية اللاجئين".

وشددوا على أن " عودة اللاجئين حق غير قابل للمفاوضة أو المساومة"، وتداولوا صورا للمدن التي أخرجوا منها.

مغاربة ينتفضون ضد استخدام الفرنسية

دشن نشطاء في المغرب حملة بعنوان "لا للفرنسية" للمطالبة بالتخلي عن هذه اللغة في التعليم، وتعويضها باللغة الإنجليزية.

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ويرى القائمون على الحملة بأن الإنجليزية هي اللغة الأقرب إلى المجال العلمي والتطور التكنولوجي.

وانضم إلى الحملة مغردون تونسيون وجزائريون، دعوا بدورهم إلى إعطاء أهمية أكبر للإنجليزية ومحاربة "مخلفات الاستعمار الفرنسي".

#تامر_حسني_في_جدة

تجدد السجال بين المؤيدين والمعارضين للتغيرات الأخيرة في السعودية بعدما أحيا الفنان المصري تامر حسني أولى حفلاته أمس الجمعة في المملكة.

وتداول مغردون مقاطع فيديو تظهر فتيات في مشهد غير مألوف بالأماكن العامة في المملكة، فيما أظهرت صور أخرى بعضهن وهن يوثقن الحفل بهواتفهن التي أنارت المدرجات المقسمة بين الجنسين.

وينظر البعض إلى هذه الحفلات على أنها مظهر من مظاهر الانفتاح، بينما يصفها البعض الآخر "بالتافهة والخليعة".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @alhaarthi_a اللي م حضر حفلة #تامر_حسني_في_جده ماراح يحضر حفلة بهالجمممال والترتيب والتنظيم والحممااسس 🔥❤️ شكرا الهيئة العامة على الترفيه شكرا لكل اللي حضرو .. العائلات والشباب كانو في اجمل صورة حضور يثبت ان شبابنا وبناتنا في قمة الرقي والاحترام بكل ما تعنيه الكلمه .. — عبدالله الحارثي (@alhaarthi_a) ٣١ مارس، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @km12356 في هذا الهاشتاق تخويف بشكل خيالي للحاضرين من الاوصياء على البشر ومن يريدون برمجة عقول الناس على نفس إعدادات عقولهم زمن النسخ المكررة التي تتبع مستسلمة تبحث عن النجاة من العذاب باتباع القطيع دون وعي. هذا الزمن ولى بلا عودة. #تامر_حسني_في_جده — المتفائل(Optimistic) (@km12356) ٣١ مارس، ٢٠١٨