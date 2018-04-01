مواضيع عديدة استوقت المغردين العرب، من بينها ، دعوات لمواصلة الاحتجاجات بعد مقتل فلسطينيين في ذكرى يوم الأرض، تواصل السجال بسبب خطبة جمعة والنكات والخدع تشعل تويتر "احتفاء بكذبة نيسان".

#مسيرة_العودة_الكبرى

لا تزال تداعيات يوم الأرض تلقي بظلالها على تعليقات المغردين في معظم الدول العربية.

مصدر الصورة HAZEM BADER

فقد احتلت هاشتاغات #فلسطين و #يوم_الأرض ، مراكز متقدمة في لائحة الهاشتاغات الأكثر تداولا عربيا لليوم الثالث على التوالي.

وأعرب المغردون عن انشغالهم بما جرى في غزة و ناشدوا المنظمات الدولية بوقف ما وصفوه بالانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين.

ولاقت صورة لطفل فلسطيني يضع بذرة بصل في لثام غطى وجهه، تفاعلا واسعا إذ تم تداولها عشرات المرات على تويتر وفيسبوك.

وقرأ المغردون في الصورة رسالة صمود وتحد.

كما تداول نشطاء مقاطع مصورة تظهر فلسطينيين وهو يركضون خلف السياج هربا من رصاص القناصة، فيما أظهرت مقاطع أخرى إطلاق النار على مصلين.

وأشار الناشطون إلى أن هذه الفيديوهات فندت الروايات الإسرائيلية وأكدت على سلمية المتظاهرين.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الجنود أطلقوا النار بعد "اندلاع أعمال شغب".

وعاب مغردون على الحكومات العربية صمتهم إزاء ما يحدث للفلسطينيين وشددوا على مناهضة التطبيع.

ولم تخل بعض التعليقات من انتقادات للفصائل الفلسطينية بمختلف تياراتها، إذ حملها مغردون مسؤولية ما يحدث في غزة.

وقد توفي 16 متظاهرا فلسطينيا، وأصيب أكثر من 1400 في قطاع غزة، يوم الجمعة بعد أن أطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص أثناء مشاركتهم في مسيرة العودة قرب السياج الفاصل في قطاع غزة.

"اليوغا والفيزياء من الإلحاد".. جدل متواصل في الكويت

رغم مرور أكثر من أسبوع، يتواصل السجال في الكويت حول خطبة جمعة تحدثت عن "خطورة الإلحاد وعن النساء السافرات" و أثارت غضب عدد من النواب والمفكرين في البلاد.

مصدر الصورة ANWAR AMRO

واحتدم النقاش بين الإسلاميين والليبراليين عبر هاشتاغ #خطبة_الأوقاف، إذا تبادلوا الاهتمامات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد إعلان نواب مقاضاة وزارة الأوقاف.

وجاء في الخطبة التي نشرت أيضا على موقع إدارة المساجد" الملاحدة جعلوا العقل في منزلة الخالق المتصرف في الكون وأعطوه صفة القداسة."

واعتبرت الخطبة قوانين الفيزياء واليوغا وغيرها من الأمور العلمية إلحاداً، وجهلا بالعقيدة.

وذكرت الخطبة أن الدعوة إلى حرية المرأة هي في حقيقة الأمر انسلاخ للمرأة من الأعراف والعفة.

وهاجم مغردون وزارة الأوقاف ووصفوا خطبة الجمعة بـ "المتطرفة" ودعا بعضهم إلى رفض رقابة على الخطب.

كان نشطاء قد دشنوا الخميس هاشتاغ حمل عنوان "السفور ليس انحلال أخلاقي"، تنديدًا بموضوع خطبة الجمعة الماضية.

ويرى المتفاعلون مع هذا الهاشتاغ أن الخطبة عرت نظرة الرجل الشرقي الدونية للمرأة.

في المقابل، دشن مغردون #وزاره_الاوقاف_خطبتكم_تمثلنيتعبيرا عن تضامنهم مع وزارة الأوقاف ودعوا إلى تحري الدقة في نقل المعلومة حتى لا يُساء فهم المقصود.

واتهم آخرون اللبراليين بإلهاء الشعب بتوافه الأمور وخلق المشاكل.

مغردون عن #كذبة_ابريل : منتشرة طوال السنة

اعتاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأول من شهر أبريل/نيسان من كل سنة خداع بعضهم احتفالا بـ"كذبة أبريل".

وبهذه المناسبة، تصدر هاشتاغ #كذبة_ابريل قائمة الهاشتاغت الأكثر تداولا في عدد من الدول العربية، مسجلا أكثر من 11 ألف تغريدة.

وتسابق المغردون في نشر الصور كاريكاتورية وإطلاق النكات والمقالب، بينما تحدث آخرون عن أمنياتهم التي لم تحقق.

وتفاوتت آراء المغردين إزاء كذبة أبريل، فمنهم من رأى فيها فرصة لإطلاق النكات وإضفاء روح البهجة ومنهم من انتقدها واصفا إياه بالبدعة، في حين سخر البعض الآخر من انتشار الكذب طوال السنة.

وتعود شهرة "كذبة أبريل"، إلى عادة أوروبية قائمة على المزاح، ‏بدأت في فرنسا بعد تبني التقويم المعدل. وكان العالم كله يحتفل بعيد رأس السنة في الـ 21 من مارس حتى الأول من أبريل نيسان.