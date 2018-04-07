"بلا قيود" مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف

قال وزير الخارجية الايراني د. محمد جواد ظريف ان بلاده لاتزال تسعى لحل سلمي في اليمن وانه يعتقد ان الآوان لم يفت بعد موجهاً دعوة للملكة العربية السعودية للحوار من اجل ايجاد مخرج للازمة المتفاقة في اليمن.

وقال الوزير الايراني في مقابلة مع برنامج "بلا قيود" ان ايران دعت للحوار مع السعودية منذ بداية الازمة لكن الاخيرة رفضت ودعت ايران لعدم التدخل في الشأن العربي معللاً سبب الرفض بما اسماه توقعات سعودية بتحقيق نصر سريع.

يبث برنامج "بلا قيود" يوم الأحد الساعة الخامسة و النصف مساء بتوقيت غرينيتش ويعاد بثة خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابطالتالي .