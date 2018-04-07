شاحنة تدهس حشدا من المارة غربي المانيا

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أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن شاحنة صغيرة دهست حشدا من المشاة في مدينة مُنستر غربي المانيا مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأكدت الشرطة الألمانية سقوط ضحايا ولكنها لم تفصح عن عددهم.

وطالبت الشرطة المواطنين بالابتعاد عن موقع الحادث.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن متحدثة باسم الشرطة قولها "هناك عدد من القتلى ويعتقد أن من بينهم قائد الشاحنة".

وأوضحت المتحدثة أن "قائد الشاحنة قتل نفسه بالرصاص في موقع الحادث".

وذكرت السلطات المحلية أن 30 شخصا على الأقل أصيبوا في الحادث الذي لم تستبعد الشرطة أن يكون عملا إرهابيا.