الرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا يسلم نفسه للشرطة

  • 7 أبريل/ نيسان 2018
لولا دا سيلفا مصدر الصورة R

الرئيس البرازيلي السابق لولا دا سيلفا يسلم نفسه للشرطة