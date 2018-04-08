#دوما_تختنق و #زيدان_يلغي_الممر_الشرفي
بين المواضيع السياسية والاجتماعية والرياضية تنوعت المغردين العرب، إذ تفاعلوا مع الهجوم الكيماوي على دوما السورية، وزيدان يلغي الممر الشرفي في الكلاسيكو وقبلة تثير جدلا في المغرب.
#دوما_تختنق
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم على وقع الأخبار القادمة من سوريا مع ورود تقارير عن وقوع هجوم بالأسلحة الكيماوية في منطقة الغوطة الشرقية لدمشق .
وتباينت وتفاوت آراء المغردين إزاء ما حدث انطلاقا من موقفهم القديم من الأزمة السورية، فمنهم من حمل المعارضة والقوى المؤثرة مسؤولية ماحدث ومنهم من ألقى باللوم على الحكومة السورية.
وقد قُتل حوالي سبعين شخصا على الأقل إثر ما يشتبه في أنه هجوم كيميائي على مدينة دوما السورية، التي تُعتبر آخر معاقل المعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية.
مغردون:#الاسد_يقصف_دوما_بالكيماوي
وعلى اثرها، انتشر هاشتاغ #الاسد_يقصف_دوما_بالكيماوي، فوصل إلى قائمة الترند العالمي، ليلحق به هاشتاغ باالغة الانجليزية
وسجل #الاسد_يقصف_دوما_بالكيماوي أكثر من 141 ألف تغريدة.
كما غرد ناشطون بكثافة عبر هاشتاغات #دوما و #دوما_تختنق و#كيماوي_دوما"، متداولين صورا وفيديوهات قالوا إنها وثقت فظاعة ما حدث في دوما.
وعبر المتفاعلون مع الهاشتاغات عن غضبهم الشديد تجاه ما وصفوه بمذبحة الكيماوي التي نفذتها الحكومة السورية، على حد قولهم.
وندد مغردون بـ " الصمت الدولي والتخاذل العربي" تجاه ما يجري في الغوطة"، مطالبين بالتحرك العاجل والفوري لانقاد الشعب السوري "الذي يذوق الموت كل يوم في الغوطة الشرقية".
كما اشتكى نشطاء من الغوطة ضعف قوتهم وقلة حيلتهم أما مشاهد القتل التي ترتكب بحقهم وبذويهم وناشدوا العالم بمساعدتهم.
ونادى نشطاء بضرورة العمل على محاسبة نظام الأسد قائلين إن التفاوض على بقاءه الأسد، يعد مشاركة في الجرائم التي يرتكبها، وفق تعبيرهم.
مغردون : هجوم مفبرك
في المقابل، شكك آخرون في ما حدث واعتبروا الفيديوهات المنتشرة عبر الهاشتاغ بأنها "فبركاتٍ جديدة".
وأشار آخرون أن الحكومة السورية بريئة من قصف المدنيين العزل ، مضيفين بأن الجيش السوري يستهدف فقط ما أسموها بأوكار الإرهابيين.
ورأى مغردون أن الانتصارات المتتالية التي حققها النظام السوري تدحض التهم الموجهة له، مضيفين أن أطرافا في النزاع تحاول خلق توازن ليخدمها في أي جولة جديدة من المفاوضات.
"الممر الشرفي" يذكي روح المنافسة بين الريال والبرشا
بمجرد إعلان زين الزين زيدان، مدرب نادي ريال مدريد الاسباني إلغاء الممر الشرفي لخصمه برشلونة ، حتى اعتلى هاشتاغ #زيدان_يلغي_الممر_الشرفي قائمة الهاشتاغات الأكثر انتشارا في بعض الدول الخليجية.
جاءت هذه الخطوة كرد من الريال على رفض فريق برشلونة في ديسمبر/كانون الأول الماضي إقامة الممر الشرفي للريال عند فوزه بلقب بطولة العالم للأندية.
وأثار قرار زيدان بلبلة على تويتر، إذ اعتبروه البعض ضربا بالتقاليد المتعارف عليه بالدوري الإسباني ، في حين هلل محبو النادي الملكي في العالم العربي بالخطوة.
وتسابق محبو فريقي الريال وبرشلونة العرب على إطلاق النكات والكاريكاتير حول الموضوع.
والممر الشرفي هو تقليد متعارف عليه بالدوري الإسباني، و يحدث في حالتين الأولى عندما يفوز الفريق بلقب كأس الملك والثانية للفريق الفائز ببطولة الدوي.
وبعد حسم الفريق للبطولة سواء الكأس أو الدوري يصطف لاعبو الفريق المنافس في ممر شرفي لتحية الفريق البطل وذلك في أول مباراة بعد حسم اللقب.
ويلتقي برشلونة والريال في 6 مايو/آيار المقبل في كلاسيكو الدوري الإسباني ضمن مباريات المرحلة 36 من المسابقة.
قبلة تثير ضجة على فيسبوك في المغرب
تفاعل رواد موقع فيسبوك بالمغرب، مع مقطع فيديو وثق طلب زواج على الملأ وانتهى بقبلة، مما أثار ردود فعل متباينة.
يظهر في الفيديو شاب يجثو على ركبتيه، طالبا الزواج من صديقته وسط تصفيق المارة قبل أن تقبلهه الفتاة معلنةموافقتها على الزواج به.
وفي الوقت فيه مدونون بشدة الشاب والفتاة بسبب القبلة التي تبادلاها أمام الجميع، ودعوا إلى معاقبتها لفعلتهما "المخالفة لعادات وتقاليد المجتمع المغربي، أشاد آخرون بتلك الخطوة، وشددوا على احترام الحرية الفردية.
وتجدد هذه المظاهر الجدل القائم حول مصير الحريات الفردية في المغرب، إذا يرى فريق أن النقاش حول قبلة نقاشا تافها ولا يستحق كل هذه الضجة، فيما ينظر إليها فريق ثان على أنها الوسيلة الوحيدة القادرة على تحريك ملف الحريات الفردية في المغرب.
وقد أفادت مواقع محلية أن بطلا تلك القصة هما شاب مغربي وخطيبته الأمريكية .
يذكر أن المغرب شهد محاكمة شابين بتهمة الإخلال بالحياء العام، بعدما نشرا صورة لهما وهما يقبلان بعضهما على الفيسبوك عام 2013.