بين المواضيع السياسية والاجتماعية والرياضية تنوعت المغردين العرب، إذ تفاعلوا مع الهجوم الكيماوي على دوما السورية، وزيدان يلغي الممر الشرفي في الكلاسيكو وقبلة تثير جدلا في المغرب.

#دوما_تختنق

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم على وقع الأخبار القادمة من سوريا مع ورود تقارير عن وقوع هجوم بالأسلحة الكيماوية في منطقة الغوطة الشرقية لدمشق .

مصدر الصورة Twitter

وتباينت وتفاوت آراء المغردين إزاء ما حدث انطلاقا من موقفهم القديم من الأزمة السورية، فمنهم من حمل المعارضة والقوى المؤثرة مسؤولية ماحدث ومنهم من ألقى باللوم على الحكومة السورية.

وقد قُتل حوالي سبعين شخصا على الأقل إثر ما يشتبه في أنه هجوم كيميائي على مدينة دوما السورية، التي تُعتبر آخر معاقل المعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية.

مغردون:#الاسد_يقصف_دوما_بالكيماوي

وعلى اثرها، انتشر هاشتاغ #الاسد_يقصف_دوما_بالكيماوي، فوصل إلى قائمة الترند العالمي، ليلحق به هاشتاغ باالغة الانجليزية

وسجل #الاسد_يقصف_دوما_بالكيماوي أكثر من 141 ألف تغريدة.

كما غرد ناشطون بكثافة عبر هاشتاغات #دوما و #دوما_تختنق و#كيماوي_دوما"، متداولين صورا وفيديوهات قالوا إنها وثقت فظاعة ما حدث في دوما.

وعبر المتفاعلون مع الهاشتاغات عن غضبهم الشديد تجاه ما وصفوه بمذبحة الكيماوي التي نفذتها الحكومة السورية، على حد قولهم.

وندد مغردون بـ " الصمت الدولي والتخاذل العربي" تجاه ما يجري في الغوطة"، مطالبين بالتحرك العاجل والفوري لانقاد الشعب السوري "الذي يذوق الموت كل يوم في الغوطة الشرقية".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @a_alfreh قمة الألم أن تشاهد اخوانك المسلمين يـضطهدون ولاتستطيع ان تفعل شيء..

اخواننا المُضطهدين في سوريا:

الله معاكم وقلوبنا معاكم بالدعاء الصادق

وسيأتي يوم على الظالم مهما طال الزمن..

يارب ارحم موتاهم وداوي جرحاهم وانصرهم على اعداء دينك عاجلاً غير اجلا..

#الاسد_يقصف_دوما_بالكيماوي — عبدالرحمن الفريح (@a_alfreh) ٧ أبريل، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @alrahbi5 لكم الله يا أطفال وأهالي دوما العالم يكتفى فقط بالشعور بالقلق وهو يشاهد الأطفال والنساء وكبار السن يموتون بصورة بشعة وبسلاح كيماوي محرم دوليا.

كن معهم يا الله فقد تخلى عنهم القريب والبعيد #الاسد_يقصف_دوما_بالكيماوي — مختار الرحبي (@alrahbi5) ٨ أبريل، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ro_hh11 #الاسد_يقصف_دوما_بالكيماوي

أقوى سلاح يستخدمه العالم لإنقاذ أطفال سوريا .. أن يضعوا صورهم على منابر الصحف وإيصال الهاشتاق ترند دون تأخير — تركي بن مشعل . (@Ro_hh11) ٧ أبريل، ٢٠١٨

كما اشتكى نشطاء من الغوطة ضعف قوتهم وقلة حيلتهم أما مشاهد القتل التي ترتكب بحقهم وبذويهم وناشدوا العالم بمساعدتهم.

ونادى نشطاء بضرورة العمل على محاسبة نظام الأسد قائلين إن التفاوض على بقاءه الأسد، يعد مشاركة في الجرائم التي يرتكبها، وفق تعبيرهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ghaazey إختبار حقيقي للعالم:

هل يدفع إلى بقاء القوات الأميركية في سوريا؟

هل يدفع الروس لإدانة النظام؟

هل يضغط الأتراك على شركائهم الروس والإيرانيين لإحداث شرخ حقيقي بالملف؟

هل يُجري مجلس الأمن تحقيق عادل حول اتفاق انهاء ترسانة الاسد الكيماوية في وجود أوباما؟

!!#الاسد_يقصف_دوما_بالكيماوي — غازي الحارثي | Ghazy (@Ghaazey) ٨ أبريل، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @TheOne__11 #الاسد_يقصف_دوما_بالكيماوي

حسبي الله و نعم الوكيل

- صوره بدون تحيه للمنظمات العالميه التي ترفع تقارير الحروب فقط " لمن يدفع اكثر "

- صوره بدون تحيه لكل من يمجد مثلث الشر وتحالفهم المخزي على السوريين

- صوره بدون تحيه لمن يسمي ايران شريفه و اردوغان خليفة المسلمين وبشار القائد — 🕊 (@TheOne__11) ٨ أبريل، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @alasmary505 #الاسد_يقصف_دوما_بالكيماوي

اللي يقهر هو تخاذل العرب والمسلمين

اعملوا لجنة للتفاوض والضغط وتقديم الأدلة ضد بشار

نعلم بأن أمريكا والغرب متواطئين لكن لنا الحق كعرب ومسلمين أن نرى تحرك عربي وإسلامي قدر المستطاع — منصور+56 (@alasmary505) ٨ أبريل، ٢٠١٨

مغردون : هجوم مفبرك

في المقابل، شكك آخرون في ما حدث واعتبروا الفيديوهات المنتشرة عبر الهاشتاغ بأنها "فبركاتٍ جديدة".

وأشار آخرون أن الحكومة السورية بريئة من قصف المدنيين العزل ، مضيفين بأن الجيش السوري يستهدف فقط ما أسموها بأوكار الإرهابيين.

ورأى مغردون أن الانتصارات المتتالية التي حققها النظام السوري تدحض التهم الموجهة له، مضيفين أن أطرافا في النزاع تحاول خلق توازن ليخدمها في أي جولة جديدة من المفاوضات.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AlQuneitratoday #فبركة_جديدة



لاصحة لكل ماينشر هذه اللحظات على " تنسيقيات المسلحين" عن ما اسموه قصف الجيش السوري بالغازات السامة على #دوما وكل هذه الادعاءات عبارة عن فبركات أعلامية تأتي في سياق الضخ الاعلامي الممنهج ضد عملية الجيش السوري. — القنيطرة اليوم (@AlQuneitratoday) ٧ أبريل، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @zn_doaa من يتابع صور الاطفال التي تعرض على الشاشات التابعة للارهابيين يتأكد من فبركة الكيمائي فهم لا يسعلون او يتقيئون او يعانون من ضيق تنفس حتى الاطفال مستغربون لماذا يرشون بالماء وهم بحالة جيدة#دوما — doaa_ZN (@zn_doaa) ٧ أبريل، ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @1984201219 مصادر دمشق الآن : تنظيم (جيش الإسلام) استهدف المدنيين في مدينة دوما بالغازات السامة لإتهام الجيش السوري باستخدام السلاح الكيماوي.



المصادر: الجيش السوري لا يمتلك أسلحة كيماوية وحذّر من فبركة المسلحين وما يسمى ب (الخوذ البيضاء) لهذه السيناريوهات مرات عديدة وكان آخرها ظهر اليوم. — شهد العطري (@1984201219) ٧ أبريل، ٢٠١٨

"الممر الشرفي" يذكي روح المنافسة بين الريال والبرشا

بمجرد إعلان زين الزين زيدان، مدرب نادي ريال مدريد الاسباني إلغاء الممر الشرفي لخصمه برشلونة ، حتى اعتلى هاشتاغ #زيدان_يلغي_الممر_الشرفي قائمة الهاشتاغات الأكثر انتشارا في بعض الدول الخليجية.

مصدر الصورة FRANCK FIFE

جاءت هذه الخطوة كرد من الريال على رفض فريق برشلونة في ديسمبر/كانون الأول الماضي إقامة الممر الشرفي للريال عند فوزه بلقب بطولة العالم للأندية.

وأثار قرار زيدان بلبلة على تويتر، إذ اعتبروه البعض ضربا بالتقاليد المتعارف عليه بالدوري الإسباني ، في حين هلل محبو النادي الملكي في العالم العربي بالخطوة.

وتسابق محبو فريقي الريال وبرشلونة العرب على إطلاق النكات والكاريكاتير حول الموضوع.

والممر الشرفي هو تقليد متعارف عليه بالدوري الإسباني، و يحدث في حالتين الأولى عندما يفوز الفريق بلقب كأس الملك والثانية للفريق الفائز ببطولة الدوي.

وبعد حسم الفريق للبطولة سواء الكأس أو الدوري يصطف لاعبو الفريق المنافس في ممر شرفي لتحية الفريق البطل وذلك في أول مباراة بعد حسم اللقب.

ويلتقي برشلونة والريال في 6 مايو/آيار المقبل في كلاسيكو الدوري الإسباني ضمن مباريات المرحلة 36 من المسابقة.

قبلة تثير ضجة على فيسبوك في المغرب

تفاعل رواد موقع فيسبوك بالمغرب، مع مقطع فيديو وثق طلب زواج على الملأ وانتهى بقبلة، مما أثار ردود فعل متباينة.

يظهر في الفيديو شاب يجثو على ركبتيه، طالبا الزواج من صديقته وسط تصفيق المارة قبل أن تقبلهه الفتاة معلنةموافقتها على الزواج به.

اهمل يوتيوب الرسالة التي بعث بها Tanja7 تحذير: المحتوى من طرف ثالث قد يتضمن إعلانات نهاية يوتيوب الرسالة التي بعث بها Tanja7 حقوق نشر الصورة Tanja7 Tanja7

وفي الوقت فيه مدونون بشدة الشاب والفتاة بسبب القبلة التي تبادلاها أمام الجميع، ودعوا إلى معاقبتها لفعلتهما "المخالفة لعادات وتقاليد المجتمع المغربي، أشاد آخرون بتلك الخطوة، وشددوا على احترام الحرية الفردية.

وتجدد هذه المظاهر الجدل القائم حول مصير الحريات الفردية في المغرب، إذا يرى فريق أن النقاش حول قبلة نقاشا تافها ولا يستحق كل هذه الضجة، فيما ينظر إليها فريق ثان على أنها الوسيلة الوحيدة القادرة على تحريك ملف الحريات الفردية في المغرب.

وقد أفادت مواقع محلية أن بطلا تلك القصة هما شاب مغربي وخطيبته الأمريكية .

يذكر أن المغرب شهد محاكمة شابين بتهمة الإخلال بالحياء العام، بعدما نشرا صورة لهما وهما يقبلان بعضهما على الفيسبوك عام 2013.