الانتخابات العراقية 2018

أعلى مرجع شيعي يحض العراقيين على عدم انتخاب "الفاشلين والفاسدين"

المرجع الديني الأعلى للشيعة في العراق، آية الله علي السيستاني، يقول إن على العراقيين "تفادي الوقوع في شباك المخادعين من الفاشلين والفاسدين من المجربين أو غيرهم" في الانتخابات المزمع إجراؤها الأسبوع المقبل.