الانتخابات العراقية 2018
أقل من نصف الناخبين العراقيين شاركوا في الانتخابات البرلمانية
مفوضية الانتخابات في العراق تقول إن نسبة الإقبال في أول انتخابات برلمانية منذ هزيمة تنظيم "الدولة الإسلامية" لم تتجاوز 45 في المئة من الناخبين المسجلين.
- 13 مايو/ أيار 2018
هل إيران هي الرابح الحقيقي في الانتخابات العراقية؟
الانتخابات العراقية الأولى منذ هزيمة تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية، لكن النفوذ الإيراني يلوح في الأفق
- 12 مايو/ أيار 2018
الانتخابات العراقية: أرقام وحقائق
تعرف على أهم المعلومات عن الانتخابات البرلمانية ومجلس النواب و تشكيل الحكومة في العراق.
- 12 مايو/ أيار 2018
مباشر انتخابات العراق: 7 آلاف مرشح ومرشحة، و320 حزبا وائتلافا لشغل 329 مقعدا في البرلمان
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أعلى مرجع شيعي يحض العراقيين على عدم انتخاب "الفاشلين والفاسدين"
المرجع الديني الأعلى للشيعة في العراق، آية الله علي السيستاني، يقول إن على العراقيين "تفادي الوقوع في شباك المخادعين من الفاشلين والفاسدين من المجربين أو غيرهم" في الانتخابات المزمع إجراؤها الأسبوع المقبل.
- 4 مايو/ أيار 2018
حيدر العبادي زعيم ائتلاف النصر
- 10 مايو/ أيار 2018
مقتدى الصدر رجل الدين الذي يتحالف مع قوى مدنية ويسارية
- 10 مايو/ أيار 2018
انتخابات العراق: نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون
- 9 مايو/ أيار 2018
الانتخابات العراقية: إياد علاوي زعيم ائتلاف الوطنية
- 10 مايو/ أيار 2018
أسامة النجيفي: زعيم تحالف التضامن العراقي
- 10 مايو/ أيار 2018
انتخابات العراق: هادي العامري زعيم ائتلاف الفتح
- 9 مايو/ أيار 2018
الأمم المتحدة تدين "تشويه سمعة" مرشحات برلمانيات عراقيات
- 26 أبريل/ نيسان 2018
العراق: أهم التحالفات والكتل التي تخوض الانتخابات التشريعية
- 10 مايو/ أيار 2018
خلافات بين الكتل البرلمانية تؤجل التصويت على موعد الانتخابات العراقية
- 20 يناير/ كانون الثاني 2018