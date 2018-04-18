ما الذي فاتك من تغطياتنا الخاصة؟

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أهم الاخبار
كيف يمكن للاجئ سوري وطالبة تركية أن يتفاهما
- 1 مايو/ أيار 2018
الطفلة صاحبة خاتم الفراولة
- 1 مايو/ أيار 2018
هل توفر الطاقات المتجددة حلاً لأزمة الكهرباء في العراق؟
- 7 مايو/ أيار 2018
ما هو مستقبل كوبا بعد حقبة كاسترو؟
- 20 أبريل/ نيسان 2018
ربع حبة ترامادول
- 19 أبريل/ نيسان 2018
موت نهر النيل
- 18 أبريل/ نيسان 2018
بالصور
الحرب في عيون أطفال سوريا
- 28 أبريل/ نيسان 2018
اكتشاف فصائل جديدة في حوض نهر الأمازون
- 18 أبريل/ نيسان 2018
مهمات الرقّة السرية
- 18 أبريل/ نيسان 2018
اليمن: أطفال الجوع
- 18 أبريل/ نيسان 2018
عوامل قد تعرقل انشاء جدار ترامب
- 18 أبريل/ نيسان 2018
الرقة: المدينة التي لا يمكن أن يسكنها أحد
- 18 أبريل/ نيسان 2018
لماذا لا تستطيع الفلوجة أن تنسى؟
- 18 أبريل/ نيسان 2018
رجل واحد وفكرة واحدة
- 18 أبريل/ نيسان 2018
وداعًا حلب
- 18 أبريل/ نيسان 2018
سوريا من الفضاء
- 18 أبريل/ نيسان 2018