أردوغان يعلن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في يونيو المقبل

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في الرابع والعشرين من يونيو / حزيران المقبل.

وجاء إعلان أردوغان عقب اجتماعه بزعيم حزب الحركة القومية دولت بهجه لي الذي اقترح الثلاثاء إجراء انتخابات مبكرة بدلا من موعدها المقرر أواخر 2019.

وقال أردوغان في بيان بالقصر الرئاسية عقب الاجتماع "بناء على نقاشنا مع بهجه لي قررنا إجراء الانتخابات في 24 يونيو / حزيران 2018".

وأضاف في خطاب بثه التلفزيون الرسمي: "على الرغم من أن الرئيس والحكومة يعملان في انسجام فإن أمراض النظام القديم تواجهنا في كل خطوة نخطوها".

وتابع قائلا إن "التطورات في سوريا وغيرها من المناطق أملت علينا التحول إلى النظام الجديد في أقرب وقت حتى نتمكن من بناء مسقبل وطننا بطريقة أقوى. وقد ناقشت دعوة بهجه لي مع المسؤولين واتفقنا على إجراء الانتخابات".

وتحسن سعر صرف الليرة التركية قليلا أمام الدولار، بعد تراجعها.

وكانت الحكومة استبعدت في وقت سابق إجراء انتخابات مسبقة. وقد فاز أردوغان العام الماضي باستفتاء شعبي لتعديل الدستور وتحويل نظام الحكم في البلاد إلى نظام رئاسي. ولكن التعديلات لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد الانتخابات الرئاسية.

ويتوقع أن يدخل حزب الحركة القومية في ائتلاف مع حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان في الانتخابات البرلمانية.