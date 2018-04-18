"دنيانا": النفط والغاز

في دنيانا هذا الأسبوع موضوع شائك سبب ويسبب صراعات داخلية وخارجية في المنطقة. الموارد الطبيعية من غاز ونفط ومياه محور النقاش في "دنيانا" مع مشاركين ومشاركات متخصصين في هذا المجال من الكويت والعراق ولبنان. تطرح الحلقة تساؤلات عدة حول أهمية الموارد الطبيعية وعما إذا كانت هذه الموارد سببا من أسباب الصراع الحاصل في المنطقة والعالم. هل هي نعمة أم نقمة؟ وكيف تحولت هذه الموارد في السنوات الماضية الى عنصر أساسي في الصراع المسلح على الارض كما هو حاصل في سوريا والعراق وليبيا وغيرها من الدول.

يشارك ندى عبد الصمد في هذه الحلقة سارة أكبر عضو في المجلس الاعلى للتخطيط وخبيرة النفط من الكويت، شروق العبائجي نائبة في البرلمان وخبيرة مياه من العراق، ولوري هايتايان خبيرة نفط من لبنان. إضافة إلى علي أحمد مدير برنامج الطاقة في معهد “عصام فارس” من لبنان. كما يشارك في الحلقة طلاب عرب من مختلف الجامعات اللبنانية.

دنيانا الجمعة السابعة مساءا بتوقيت غرينيتش.