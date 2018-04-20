"هارد توك" مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مزاعم وقوع الهجوم بالاسلحة الكيميائية في مدينة دوما شرقي العاصمة السورية دمشق مسرحية معدة مسبقاً من قوى المعارضة السورية والذي اعقبه هجوم بالصورايخ شنته الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة على سوريا.

وقال الوزير الروسي في مقابلة مع برنامج هارد توك ان الادلة التي استندت اليها الدول الغربية كانت عبارة عن تقارير اعلامية وصور تداولتها شبكات التواصل الاجتماعي.

وتسائل لافروف عن الاسباب التي دعت للتعجيل بالهجوم الصاروخي على سوريا قبل ساعات من وصول لجنة منع انتشار الاسلحة الكيمائية الى سوريا للتحقيق في مزاعم الهجوم الكيميائي على حد وصفه.

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