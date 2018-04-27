"بلا قيود" مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي محمد شياع السوداني
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"بلا قيود" مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي محمد شياع السوداني

  • 27 أبريل/ نيسان 2018

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي محمد شياع السوداني وجود ما يزيد على ألف وستمائة من زوجات وأطفال المنتمين الى تنظيم ما يسمى بالدولة الاسلامية في المراكز الايوائية التابعة لوزارته.

وبيّن الوزير العراقي في مقابلة مع برنامج "بلا قيود" أن من يثبت عدم تورطه في جرائم التنظيم المتشدد يتم تسليمهم لسفارات دولهم، في حين توفر الوزارة المأوى للذين لم تحسم ملفاتهم بعد.

يبث برنامج "بلا قيود" يوم الأحد الساعة الخامسة و النصف مساء بتوقيت غرينيتش ويعاد بثة خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابطالتالي .