أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي محمد شياع السوداني وجود ما يزيد على ألف وستمائة من زوجات وأطفال المنتمين الى تنظيم ما يسمى بالدولة الاسلامية في المراكز الايوائية التابعة لوزارته.

وبيّن الوزير العراقي في مقابلة مع برنامج "بلا قيود" أن من يثبت عدم تورطه في جرائم التنظيم المتشدد يتم تسليمهم لسفارات دولهم، في حين توفر الوزارة المأوى للذين لم تحسم ملفاتهم بعد.

يبث برنامج "بلا قيود" يوم الأحد الساعة الخامسة و النصف مساء بتوقيت غرينيتش ويعاد بثة خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابطالتالي .