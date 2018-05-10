أسامة النجيفي: زعيم تحالف التضامن العراقي

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يخوض تحالف التضامن العراقي الانتخابات التشريعية برئاسة نائب الرئيس أسامة النجيفي، ويضم التحالف 11 كيانا سياسيا.

فمن هو أسامة النجيفي؟

ولد أسامة النجيفي عام 1954 في الموصل وتخرج من كلية الهندسة التابعة لجامعة الموصل في عام 1978.

والنجيفي هو سليل أسرة بارزة في الموصل، ويعتبر واحدا من أبرز الشخصيات السياسية السنية في الفترة التي تلت انهيار نظام صدام حسين. وتولى وزارة الصناعة والمعادن عام 2005 في حكومة ابراهيم الجعفري ثم رئاسة البرلمان العراقي في عام 2010.

وكان النجيفي على خلاف كبير مع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بسبب ما اعتبره "انفراد المالكي بالسلطة".

وبعد سقوط الموصل، ثاني كبرى المدن العراقية، في يد تنظيم الدولة، أصدر النجيفي بيانا يحمل فيه قيادة الجيش العراقي المسؤولية عن سقوط المدينة.

وأفادت تقارير بأنه طلب دعما من الدبلوماسيين الأمريكيين لمعالجة الأزمة.

وتولى منصب نائب رئيس الجمهورية في نهاية عام 2014 ليكون أحد ثلاثة نواب للرئيس، وهي المناصب التي ألغاها رئيس الوزراء حيدر العبادي عام 2015.

وبعد نحو عام على قرار إلغاء المنصب أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قرارا بإعادة نواب الرئيس الثلاثة وهم نوري المالكي وإياد علاوي وأسامة النجيفي، لعدم "دستورية الإلغاء".

واستعدادا للانتخابات قام السياسي العراقي ومحافظ نينوى السابق أثيل النجيفي بتشكيل تحالف التضامن العراقي بزعامة أخيه أسامة النجيفي.

وكان أثيل حاكما للموصل وقد تعرض لانتقادات من العديد من وسائل الإعلام العراقية، التي اتهمته بالمسؤولية عن سقوط المدينة في يد تنظيم الدولة، ودعت إلى إقالته من منصبه.

ويتبنى النجيفي فكرة "الأقاليم الوطنية" التي تسمح بتحويل المحافظات ذات الأغلبية السنية إلى أقاليم على أساس المواطنة وليس المذهب، وهو ما ترفضه الأطراف الشيعية التي ترى في النجيفي ممثلاً للتطرف.

ويحظى النجيفي بدعم تركيا التي لا زالت تحتفظ بقوات لها في قاعدة عسكرية قرب بعشيقة في محافظة نينوى العراقية.