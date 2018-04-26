معلومات عن أرمينيا

لأرمينيا، البلد المحروم من أي منفذ بحري، والذي تحده تركيا غربا وجورجيا شمالا وأذربيجان شرقا، تاريخ أقدم من معظم الدول الأوروبية.

لكن بعد وقت قصير من نيلها استقلالها من الاتحاد السوفيتي في عام 1991، انخرطت أرمينيا في صراع دموي مع جارتها أذربيجان دار حول اقليم ناغورنو كاراباغ ذي الأغلبية الأرمينية.

تعد أرمينيا واحدة من أقدم الحضارات المسيحية، إذ أسست كنائسها الأولى في القرن الرابع الميلادي. وفي القرون اللاحقة، تناوب على السيطرة عليها البيزنطيون والفرس والمغول والأتراك، وتخللت هذه الفترات فترات من الاستقلال.

جمهورية أرمينيا العاصمة: يريفان عدد السكان 3,1 مليون نسمة

المساحة الكلية 29,743 كم مربع

اللغات الرئيسية الأرمينية والروسية

الديانة الرئيسية المسيحية

معدل العمر 71 سنة للذكور، 77 سنة للإناث

الصادرات الرئيسية الألماس والآلات والمواد الغذائية

الزعماء السياسيون

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الرئيس آرمين ساركيسيان

انتخب آرمين ساركيسيان رئيسا للبلاد في آذار / مارس 2018، عندما تحولت أرمينيا من النظام الرئاسي الى النظام البرلماني.

كان ساركيسيان قد تولى رئاسة الحكومة من تشرين الثاني / نوفمبر 1996 الى آذار / مارس 1997، كما سبق له أن تولى مناصب دبلوماسية في أوروبا منها سفير بلاده في بريطانيا.

وكان الناخبون الأرمينيون قد صوتوا في إستفتاء أجري في عام 2015 لصالح إدخال تعديلات دستورية من شأنها الحد من السلطات التي يتمتع بها رئيس الجمهورية ونقل هذه السلطات إلى رئيس الحكومة، وهي خطوة اعتبرها المنتقدون حيلة تسمح للرئيس المنتهية ولايته سيرج سيركيسيان بمواصلة الحكم كرئيس للحكومة.

وفعلا، أصبح ساركيسيان رئيسا للحكومة عند انتهاء ولايته الثانية كرئيس للجمهورية في نيسان/ أبريل 2018، ولكن ذلك ألهب الشارع الأرميني، إذ اندلعت احتجاجات كبيرة أجبرته على الإستقالة.

رئيس الحكومة (المؤقت) كارين كارابيتيان

مصدر الصورة AFP Image caption كارين كارابيتيان

استقال كارين كارابيتيان من رئاسة الحكومة في نيسان / أبريل 2018، وذلك لاتاحة المجال للرئيس المنتهية ولايته آرمين ساركيسيان الذي كان مصمما على الاحتفاظ بالسلطة عن طريق تولي منصب رئيس الحكومة بسلطات أكثر. ولكن ساركيسيان اضطر للتنحي إثر احتجاجات شعبية استمرت اسبوعا كاملا، مما مكن نائبه كارين كارابيتين من تولي رئاسة الحكومة مرة ثانية بصفة مؤقتة.

ويواجه كارابيتيان مهمة صعبة، إذ عليه التوفيق بين مطالب المعارضة ووحدة الحكومة التي يرأسها.

الإعلام

يعد البث التلفزيوني أهم وسائل الإعلام في أرمينيا. وفي أرمينيا 25 محطة بث تلفزيوني مستقلة، علاوة على محطتين حكوميتين. كما تتوفر للمشاهد الأرميني محطات التلفزيون الروسية الرئيسية.

لا تعتمد إلا قلة من الأرمينيين على الصحف المطبوعة كمصدر رئيسي للأنباء، ولذا لا تطبع إلا كميات قليلة من الصحف معظمها تعود لأثرياء أو لأحزاب سياسية.

ويمنع قانون الاعلام الساري المفعول في أرمينيا حجب أو منع نشر المقالات، ولكنه ينص على سجن الذين يمارسون التجريح والقذف والتشهير بالآخرين، وحكم على صحفيين بالسجن بموجب هذه البنود القانونية.

تسلسل زمني

1915 - 1917 - مقتل و تسفير بين 600,000 و1,5 مليون أرميني في الأناضول إبان الحكم العثماني إلى سوريا. أرمينيا تصف هذه الحوادث بالإبادة الجماعية وهي تهمة ترفضها تركيا.

1918 - انبثاق أرمينيا مستقلة من ركام الدولة العثمانية التي اندحرت في الحرب العالمية الأولى.

1922 - ضم أرمينيا الى الاتحاد السوفيتي.

1989 - اندلاع الصراع حول ناغورنو كاراباغ. وفي عام 1994، دخل وقف لإطلاق النار توسطت في التوصل إليه روسيا حيز التنفيذ، ولكن لم يتسن التوصل إلى اتفاق سلام وما زالت الاشتباكات تجري بين الفينة والأخرى بين أرمينيا وأذربيجان.

1991 - أرمينيا تنفصل عن الاتحاد السوفيتي.

2009 - تتفق أرمينيا وتركيا على خارطة طريق مبدئية لتطبيع العلاقات بينهما، ولكن الاتفاق لم ير النور.

2015 - تنضم أرمينيا رسميا إلى الاتحاد الأوراسي للجمارك الذي ترعاه روسيا بعد أن رفضت اتفاقا للمشاركة مع الاتحاد الأوروبي.