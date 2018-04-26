لماذا يستمر الأرمينيون في التظاهر؟

خرج آلاف الأرمينيين إلى الشوارع في العاصمة يريفان مرة أخرى مطالبين باستقالة الحكومة.

وقال الحزب الجمهوري الحاكم في البلاد إنه سيجري محادثات دون شروط مسبقة مع قادة المعارضة، من أجل نزع فتيل الأزمة.

ويتمتع الحزب بأغلبية في البرلمان، الذي من المقرر أن يعقد جلسة طارئة الثلاثاء لاختيار رئيس وزراء جديد.

وتقول جماعات المعارضة إنها سترشح قائد الاحتجاجات، نيكول باشينيان.

وقد تصاعدت حدة الاحتجاجات، التي يدفعها الغضب الشعبي من المحسوبية والفساد، الاثنين حينما استقال أرمين ساركيسيان.

وأوضح المحتجون بجلاء في مظاهراتهم أن النظام برمته ملطخ برغبته في تحويل السلطة من الرئيس إلى رئيس الوزراء.