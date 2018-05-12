دعوات إلى مقاطعة مترو الأنفاق في مصر واستنكار بعد وضع علم السعودية على أغطية زجاجات كحول، وقائد أموي يثير جدلا عمانيا إماراتية، من أبرز المواضيع التي شدت انتباه المغردين العرب.

مغردون يرفعون شعار المقاطعة "#خليه_ينش،#جبنا_اخرنا "

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تعالت أصوات المصريين الرافضة لقرار رفع أسعار تذكرة المتروعبر هاشتاغات #مقاطعه_المترو و#مش_راكبيم_مترو و#حنركب_ومش_دافعين، و#خليه_ينش_المترو .

وتقول الحكومة إن القرار يأتي في إطار خطة لـ " تحديث أنظمة مترو الأنفاق حفاظا على الخدمة المميزة للركاب، وضمانا لعمله بأعلى درجات الكفاءة."

ودعا مغردون إلى مقاطعة المترو من 11 إلى 15 مايو /آيار تعبيرا عن الرفض الشعبي للقرار. كما دعا آخرون للاقتياد بحملات المقاطعة التي انطلقت في عموم الدول المغاربية احتجاجا على غلاء الأسعار.

فغرد صاحب حساب أيري " بالرغم من عدم اعتمادي بشكل أساسي على المترو إلا أننا جميعا يجب علينا الاشتراك في هذه المقاطعة، ما هى الزيادات العشوائية التي تأتي من كل جانب من كل الجوانب... #كفاية_ياحكومة #جبنا_اخرنا."

واشتكى آخرون من الفاقة و قلة الحيلة، وتساءلوا عن الأساليب والحلول التي يمكن يتبعها المواطن للهروب مما وصفوه بالغلاء الجنوني للأسعار، خاصة أن شهر رمضان على الأبواب.

وانتقد نشطاء آخرون القرار باقتراح وسائل بديلة للتنقل ونشر صور مركبة وكاريكتورية. كما تداول نشطاء فيديوهات قيل إنها تظهر احتشاد العشرات في محطة حلوان احتجاجا على ارتفاع سعر التذكرة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @A5Samy #مقاطعة_ركوب_المترو

نزلت النهاردة وقررت اركب المترو علشان اشوف صدى القرار الخاطئ بزيادة أسعار التذاكر

ولقيت أن كل الناس بعد قطع التذكرة

يقولوا حسبي الله ونعم الوكيل

داخل عربة المترو الناس تدعو إلى المظاهرات والناس بتقول هيعملوا فينا ايه تانى — Samy shaheenسامى شاهين (@A5Samy) ١١ مايو ٢٠١٨

بالمقابل، هاجم البعض الدعوات للمقاطعة واعتبروها محاولة للإضرار بالمصلحة العليا للبلاد.

وفي هذا السياق، غرد جمال حسن قائلا:" مقاطعة المترو تعني توقف المواصلات في القاهرة كلها للازدحام الشديد والآن اختبارات الطلاب."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Motasem_25jan الناس اللي بتكتب عن مقاطعة المترو طب ايه البديل !! ولا الناس مترحش شغلها !!!

قاطعوا المترو وقاطعوا كل وسائل النقل ماهو كل حاجه هتغلي وركبوا جمال بقي — 𝓜𝓞𝓣𝓐𝓢𝓔𝓜 (@Motasem_25jan) ١١ مايو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @elleathey انا مش ضد رفع تمن تذاكر المترو الفكرة في العدالة وان كل الناس تتحمل .... ولكن ده مبيحصلش ... فيه ناس بتاخد بالملايين وناس بتاخد بالملاليم . — الدكتور عادل الليثي (@elleathey) ١١ مايو ٢٠١٨

علم السعودية على منتجات كحول.. ما القصة؟

في حملة تسويقية لأحد منتجاتها ، وضعت شركة ألمانية علم السعودية الذي يحمل كلمة " لا إله إلا الله" على أغطية زجاجات كحول، الأمر الذي قوبل باستنكار وغضب كبيرين على مواقع التواصل.

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وتداول نشطاء صورة الزجاجات وطالبوا الشركة الألمانية بالاعتذار، وسحب المنتج من الأسواق.

ورأى مغردون في خطوة الشركة الألمانية إهانة لعلم السعودية، واستخفافا بمشاعر المسلمين ومساسا بعقديتهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @alQurayyat_KSA مافائدة اعتذار شركة الكحوليات في برلين الألمانية🔴

الاعتذار لايكفي فهذا علم التوحيد مكتوب عليه اعظم كلمه عند #المسلمين.

لابد من دعوى والتحقيق في معرفة من وراء ذلك ومن طلب منهم ولماذا علم #السعودية...حتى لايتكرر الامر عندهم وغيرهم.

حسبنا الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/oZf4Y9avVM — القريات بوابة الوطن (@alQurayyat_KSA) ١٢ مايو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Umjehad18 شركة بيرة ألمانية مسوية قوارير بنسخة مخصصة لمونديال روسيا وجابت العيد 😱 أرجو من المسؤولين عن المونديال متابعة الموضوع حتى لا تهان كلمة التوحيد pic.twitter.com/B6DQTEKTvI — Umjehad (@Umjehad18) ١١ مايو ٢٠١٨

من جهتها، أدانت سفارة السعودية في برلين، قيام الشركة بوضع علم المملكة على منتجات كحولية.

وقالت السفارة في بيان لها إنها "على تواصل مع وزارة الخارجية الألمانية والجهات المختصة الأخرى لإيقاف المنتج، وسحبه من الأسواق وتقديم اعتذار عن تصرف الشركة".

ولكن ما حقيقة الأمر؟

وفقا لمواقع الكترونية ألمانية، تبين أن تلك المنتجات الكحولية مخصصة لمونديال روسيا 2018 الذي ينطلق الشهر القادم، إذ تحمل الأغطية صور أعلام الدول المشاركة في المسابقة.

وقد اعتذرت الشركة الألمانية عما حدث وأوضحت عبر حسابها على الفيسبوك "أنها لم تكن تعلم أن الكتابة الموجودة على علم السعودية لها بعد عقائدي عند المسلمين."

وقالت الشركة مخاطبة المسلمين: " أعزائي المسلمين لا نية لدينا للتهكم على الدين أو السياسة، نحن نعتذر إذا شعرتم بالإهانة، نفهم غضبك ونعدك بمراجعة الموضوع وإصلاح الأمر".

#المهلب_بن_ابي_صفرة: قائد أموي يثير جدلا عمانيا إماراتيا

دار سجال في الأوساط العمانية الإماراتية حول مسلسل "المهلب بن أبي صفرة" الرمضاني الذي يروي سيرة قائد بارز في تاريخ الدولة الأموية.

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وامتد السجال إلى موقع التواصل عبر هاشتاغ #المهلب_بن_ابي_صفره، الذي تصدر قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا في سلطنة عمان لعدة أيام.

وسجل الهاشتاغ أكثر من 13 ألف تغريدة.

تدور أحداث المسلسل حول المهلب بن أبي صفرة الأزدي ، إذ تتطرق ونشأته وحياته، وفترة حكمه. كما يركز المسلسل على قيم التآخي ونبذ العنف والتطرف. والعمل من إنتاج تلفزيون أبوظبي.

وأثار المسلسل غضب مغردين عمانيين، إذا رأى بعضهم أن الإمارات تسعى إلى تغييرحقائق تاريخية من خلال المسلسل.

واستدل المغردون بمراجع تاريخية قالوا إنها تؤكد أن المهلب بن أبي صفرة عماني الأصل، ودعوا الحكومة للنظر في الأمر.

وفي الأثناء، نظمت ندوة في سلطنة عمان للتأكيد على أن المهلب شخصية تاريخية عمانية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ishaqsiabi اتمنى(وقف)المسلسل التلفزيوني #المهلب_بن_ابي_صفره المخطط له ان يبث خلال شهر رمضان المبارك من قبل إحدى القنوات الخليجية!

اقترح تشكيل(لجنة عمانية)مختصة لمراجعة مسلسل الأحداث والحقائق التاريخية والعلمية والشخصيات التي ستظهر به،لأن التاريخ اثبت وأكد بأن #المهلب_بن_أبي_صفرة_العُماني — اسحاق بن سالم السيابي (@ishaqsiabi) ١١ مايو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @al_siyabi1 -الوسم أطلق بعد ندوة تاريخية فلم المقارنة مع الماديات وما وصلتم له اليوم؟



-المهلب إماراتي وماجان إماراتية ويدرس في المدارس ثم يقال نحن نخلق فتنة!



وعن الفتنة ومن قال اننا نكره ونحسد الامارات!!الرد جاء لوقف الإعتداء على التاريخ ولا يحق لاي أحد أن يسيء لجاره. #التايهون_في_الارض — Al Siyabi (@al_siyabi1) ١٢ مايو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @W1A8hm #المهلب_بن_ابي_صفره



من أجمل ما سمعت اليوم 👌🏼😍😍



" التاريخ ليس إرثا لأحد ؛ ولكن الشخصيات تعود لأوطانها و لإنتمائها "



" سمِ الأشياء بمسمياتها، واعطِ الحق لأصحابه... و الإعتداء على الأموات ليس من شيم الكرام "



معالي عبدالعزيز الرواس

شكرا معاليك انت خير من يمثلنا ❤️ — ساهر (@W1A8hm) ٩ مايو ٢٠١٨

في المقابل، استند بعض المغردين الإماراتيين إلى مراجع تشير إلى أن الملهب إماراتي، بينما أطلق آخرون هاشتاغ بعنوان #الامارات_عمان_شعب_واحد، دعوا من خلاله الابتعاد عن التحريض والحوارات العقيمة مؤكدين أن "تاريخ الجزيرة العربية واحد"