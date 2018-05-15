كم سنة ستعيش؟ اكتشف ذلك باستخدام تطبيق بي بي سي لتقدير العمر

  • 15 مايو/ أيار 2018

يميل معدل العمر الى الإرتفاع في كل أنحاء العالم، فالذين ولدوا في عام 2016 يتوقع أن يعيشوا بمعدل سبع سنوات أكثر من الذين ولدوا قبل 25 سنة.

أدخل تفاصيلك في الحقول أدناه للتعرف على معدل العمر بالنسبة للذين في عمرك وبلدك وجنسك، كما يمكنك التعرف على معدل السنوات التي يتوقع أن تتمع فيها بصحة جيدة.

متوسط العمر المتوقع عند الولادة 72 عاما، 70 للذكور و75 للإناث. ولكن هذا قد يتغير مع التقدم في العمر. فمثلا، الشخص البالغ من العمر 69 عاما قد يتوقع أن يعيش 17 سنة أخرى في المتوسط.

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