يميل معدل العمر الى الإرتفاع في كل أنحاء العالم، فالذين ولدوا في عام 2016 يتوقع أن يعيشوا بمعدل سبع سنوات أكثر من الذين ولدوا قبل 25 سنة.

أدخل تفاصيلك في الحقول أدناه للتعرف على معدل العمر بالنسبة للذين في عمرك وبلدك وجنسك، كما يمكنك التعرف على معدل السنوات التي يتوقع أن تتمع فيها بصحة جيدة.