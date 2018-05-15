كم سنة ستعيش؟ اكتشف ذلك باستخدام تطبيق بي بي سي لتقدير العمر
- 15 مايو/ أيار 2018
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يميل معدل العمر الى الإرتفاع في كل أنحاء العالم، فالذين ولدوا في عام 2016 يتوقع أن يعيشوا بمعدل سبع سنوات أكثر من الذين ولدوا قبل 25 سنة.
أدخل تفاصيلك في الحقول أدناه للتعرف على معدل العمر بالنسبة للذين في عمرك وبلدك وجنسك، كما يمكنك التعرف على معدل السنوات التي يتوقع أن تتمع فيها بصحة جيدة.
عذرا، كرر المحاولة
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متوسط العمر المتوقع
بالمقارنة
ما النسبة المتوقعة لحياة صحية في ما بقي من حياتك؟
متوسط العمر المتوقع: أنت مقابل العالم
كيف يصنف بلدي بين قارات العالم؟
المصدر: دراسة حول العبء العالمخي للمرض أجراها في عام 2016 معهد Health Metrics and Evaluation
العمر المتوقع عند الولادة، حسب البلد (بالسنوات)
- افريقيا
- آسيا
- أوروبا
- أمريكا الشمالية
- أوقيانوسيا
- أمريكا الجنوبية
متوسط العمر المتوقع عند الولادة 72 عاما، 70 للذكور و75 للإناث. ولكن هذا قد يتغير مع التقدم في العمر. فمثلا، الشخص البالغ من العمر 69 عاما قد يتوقع أن يعيش 17 سنة أخرى في المتوسط.