روبوت يتخرج من المدرسة

كانت سنثيا بيتواي في الولايات المتحدة مريضة جدا وترقد في المستشفى مما منعها من حضور حفل تخرجها.

لكن أمها وبالتعاون مع المستشفى والمدرسة وجدت حلا وكان ذلك الحل...روبوتا.