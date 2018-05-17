روبوت يحل محل طالبة في يوم تخرجها
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روبوت يتخرج من المدرسة

  • 17 مايو/ أيار 2018

كانت سنثيا بيتواي في الولايات المتحدة مريضة جدا وترقد في المستشفى مما منعها من حضور حفل تخرجها.

لكن أمها وبالتعاون مع المستشفى والمدرسة وجدت حلا وكان ذلك الحل...روبوتا.