العالم الإسلامي يستقبل شهر رمضان
مجموعة من الصور لاستقبال شعوب العالم الإسلامي لشهر رمضان.
-
AFP
نيروبي، كينيا - مسلمون يقرأون القرآن في مسجد في العاصمة الكينية نيروبي
-
Reuters
كابول، أفغانستان - طهاة يعدون حلويات رمضان في معمل تقليدي صغير في العاصمة الأفغانية.
-
AFP
هرات، افغانستان - اعداد حلويات "جالبي" التقليدية التي يتناولها الأفغان في شهر رمضان
-
EPA
إدلب، سوريا - رجل يرتب البيض في الليلة الأولى من شهر رمضان في إدلب، المحافظة السورية التي ما تزال في أيدي "المعارضة".
-
EPA
إدلب، سوريا - بائعو فاكهة يعرضون سلعهم في إدلب السورية في أولى ليالي شهر رمضان.
-
Reuters
نيويورك، الولايات المتحدة - صائم يقرأ القرآن في مركز ايوب سلطان الثقافي في بروكلين بنيويورك.
-
AFP
ميدراند، جنوب افريقيا - مسلمون يؤدون صلاة التراويح في أولى ليالي شهر رمضان في مسجد النظامية في ميدراند.
-
EPA
دمشق، سوريا - منظر للجامع الأموي في العاصمة السورية في الليلة الأولى لشهر رمضان.
-
EPA
دمشق، سوريا - منظر للجامع الأموي في العاصمة السورية في الليلة الأولى لشهر رمضان.
-
EPA
دمشق، سوريا - سوريون يتبضعون في المدينة القديمة بدمشق استعدادا لصوم رمضان.
-
AFP
دياربكر، تركيا - صائمون ينتظرون دورهم لتسلم وجبة الإفطار في دياربكر.
-
MOHAMMED ABED
قطاع غزة، الأراضي الفلسطينية - شاب فلسطيني يحتفل بقدوم شهر رمضان باطلاق ألعاب نارية في غزة.
-
AFP
سرايييفو، البوسنة - إعداد مدفع الإفطار في العاصمة البوسنية سراييفو.
-
AFP
اسطنبول، تركيا - أسرة تركيا تتناول طعام الإفطار في حي السلطان أحمد في اسطنبول.
-
AFP
أبو ظبي، دولة الإمارات العربية - مصلون يقصدون مسجد الشيخ زايد.
-
AFP
كراتشي، باكستان - صلاة التراويح في أولى ليالي شهر رمضان في مسجد في كراتشي.
-
AFP
أبو ظبي، دولة الإمارات العربية - مسجد اشيخ زايد في أبو ظبي
-
AFP
خان يونس، قطاع غزة - فلسطيني يشير الى هلال شهر رمضان.
-
EPA
فان، تركيا - خبازون منهمكون في إعداد طعام الإفطار في أول أيام رمضان.
-
Getty Images
سورابايا، اندونيسيا - مسلمات يؤدين صلاة التراويح في الجامع الكبير في سورابايا.
-
EPA
كراتشي، باكستان - بائع شمام يستريح بعد عناء يوم طويل.
-
EPA
كراتشي، باكستان - بائع بطيخ (رقي) في كراتشي.
-
EPA
الخليل، الأراضي الفلسطينية - خباز فلسطيني يعد الحلويات استعدادا لمقدم شهر رمضان في الخليل.
-
AFP
النجف، العراق - قصاب يعد اللحوم قبيل حلول شهر رمضان في مدينة النجف وسط العراق.
-
AFP
النجف، العراق - صاحب متجر للحلويات يستعد لحلول شهر رمضان.
-
Reuters
دار بوعزه، المغرب - متبضعون يشترون الفواكه في سوق شعبية في بوعزه.
-
AFP
غاوهاتي، الهند - التبضع لرمضان في غاوهاتي.
-
EPA
القاهرة، مصر - فوانيس رمضان في حي السيدة زينب في العاصمة المصرية.
-
Reuters
القاهرة، مصر - بائع مكسرات في القاهرة
معرض الصور
العالم الإسلامي يستقبل شهر رمضان
- 17 مايو/ أيار 2018
بالصور: العالم في أسبوع
- 15 مايو/ أيار 2018
الهجمات الانتحارية على الكنائس في إندونيسيا
- 13 مايو/ أيار 2018