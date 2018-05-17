العالم الإسلامي يستقبل شهر رمضان

  • 17 مايو/ أيار 2018

مجموعة من الصور لاستقبال شعوب العالم الإسلامي لشهر رمضان.

  • نيروبي AFP

    نيروبي، كينيا - مسلمون يقرأون القرآن في مسجد في العاصمة الكينية نيروبي

  • كابول Reuters

    كابول، أفغانستان - طهاة يعدون حلويات رمضان في معمل تقليدي صغير في العاصمة الأفغانية.

  • هرات AFP

    هرات، افغانستان - اعداد حلويات "جالبي" التقليدية التي يتناولها الأفغان في شهر رمضان

  • إدلب EPA

    إدلب، سوريا - رجل يرتب البيض في الليلة الأولى من شهر رمضان في إدلب، المحافظة السورية التي ما تزال في أيدي "المعارضة".

  • إدلب EPA

    إدلب، سوريا - بائعو فاكهة يعرضون سلعهم في إدلب السورية في أولى ليالي شهر رمضان.

  • نيويورك Reuters

    نيويورك، الولايات المتحدة - صائم يقرأ القرآن في مركز ايوب سلطان الثقافي في بروكلين بنيويورك.

  • جنوب افريقيا AFP

    ميدراند، جنوب افريقيا - مسلمون يؤدون صلاة التراويح في أولى ليالي شهر رمضان في مسجد النظامية في ميدراند.

  • سوريا EPA

    دمشق، سوريا - منظر للجامع الأموي في العاصمة السورية في الليلة الأولى لشهر رمضان.

  • دمشق EPA

    دمشق، سوريا - منظر للجامع الأموي في العاصمة السورية في الليلة الأولى لشهر رمضان.

  • دمشق EPA

    دمشق، سوريا - سوريون يتبضعون في المدينة القديمة بدمشق استعدادا لصوم رمضان.

  • دياربكر AFP

    دياربكر، تركيا - صائمون ينتظرون دورهم لتسلم وجبة الإفطار في دياربكر.

  • غزة MOHAMMED ABED

    قطاع غزة، الأراضي الفلسطينية - شاب فلسطيني يحتفل بقدوم شهر رمضان باطلاق ألعاب نارية في غزة.

  • البوسنة AFP

    سرايييفو، البوسنة - إعداد مدفع الإفطار في العاصمة البوسنية سراييفو.

  • اسطنبول AFP

    اسطنبول، تركيا - أسرة تركيا تتناول طعام الإفطار في حي السلطان أحمد في اسطنبول.

  • أبو ظبي AFP

    أبو ظبي، دولة الإمارات العربية - مصلون يقصدون مسجد الشيخ زايد.

  • كراتشي AFP

    كراتشي، باكستان - صلاة التراويح في أولى ليالي شهر رمضان في مسجد في كراتشي.

  • أبو ظبي AFP

    أبو ظبي، دولة الإمارات العربية - مسجد اشيخ زايد في أبو ظبي

  • خان يونس AFP

    خان يونس، قطاع غزة - فلسطيني يشير الى هلال شهر رمضان.

  • فان EPA

    فان، تركيا - خبازون منهمكون في إعداد طعام الإفطار في أول أيام رمضان.

  • سورابايا Getty Images

    سورابايا، اندونيسيا - مسلمات يؤدين صلاة التراويح في الجامع الكبير في سورابايا.

  • كراتشي EPA

    كراتشي، باكستان - بائع شمام يستريح بعد عناء يوم طويل.

  • كراتشي EPA

    كراتشي، باكستان - بائع بطيخ (رقي) في كراتشي.

  • الخليل EPA

    الخليل، الأراضي الفلسطينية - خباز فلسطيني يعد الحلويات استعدادا لمقدم شهر رمضان في الخليل.

  • النجف AFP

    النجف، العراق - قصاب يعد اللحوم قبيل حلول شهر رمضان في مدينة النجف وسط العراق.

  • النجف AFP

    النجف، العراق - صاحب متجر للحلويات يستعد لحلول شهر رمضان.

  • بوعزه Reuters

    دار بوعزه، المغرب - متبضعون يشترون الفواكه في سوق شعبية في بوعزه.

  • غاوهاتي AFP

    غاوهاتي، الهند - التبضع لرمضان في غاوهاتي.

  • القاهرة EPA

    القاهرة، مصر - فوانيس رمضان في حي السيدة زينب في العاصمة المصرية.

  • القاهرة Reuters

    القاهرة، مصر - بائع مكسرات في القاهرة

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