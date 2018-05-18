سلسلة انفجارات ضخمة في قاعدة عسكرية وسط سوريا

دوت انفجارات ضخمة في مخازن للأسلحة الوقود في قاعدة عسكرية وسط سوريا، حسب ناشطين.

ولا تعرف أسباب الانفجارات، التي سمع دويها في مدينة حماة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره في بريطانيا، إن "الانفجارات وقعت في مخازن للأسلحة والوقود تابعة للجيش السوري قرب مطار حماة العسكري".

وأورد التلفزيون الرسمي خبر الانفجارات، دون ذكر تفاصيل.

وتداول ناشطون صورا يظهر فيها تصاعد الدخان فوق المطار.

وتوجد في المدينة قاعد عسكرية رئيسية كانت قد تعرضت لضربات جوية في التاسع والعشرين من الشهر الماضي. واتهمت دمشق إسرائيل بشن هذه الضربات.

وتنتشر في سوريا قوات إيرانية تدعم نظام الرئيس، بشار الأسد، في النزاع المسلح، الذي تشهده البلاد.