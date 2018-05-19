تشيلسي يتوج بطلا لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم

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انتزع فريق تشيلسي بكأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه بعد فوزه في المباراة النهائية مساء السبت على مانشستر يونايتد بهدف نظيف.

وأحرز البلجيكي إيدين هازارد هدف المباراة الوحيد، التي جرت على ملعب ويمبلي، من ركلة جزاء في الدقيقة 22.

وكان تشيلسي حل خامسا في الدوري الإنجليزي الممتاز،كما فشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، لذا فقد كان في أمس الحاجة إلى هذا الفوز.

واللقب هو الثامن لتشيلسي على مدار تاريخه بكأس الإتحاد، بينما يتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 12 لقبا بفارق بطولة عن ارسنال أكثر الفرق تتويجا.