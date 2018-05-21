زفاف الأمير هاري وميغان ماركل

من يتحمل تكلفة الزفاف الملكي في بريطانيا؟

بداية من اختيار الكعك والزهور وحتى أغطية الكراسي، يعرف أي شخص خطط في أي وقت لحفل زفاف أنه قد يكلف ثمنا باهظا. لكن عندما يتعلق الأمر بحفلات الزفاف الملكية تكون الفاتورة بالملايين.