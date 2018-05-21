زفاف الأمير هاري وميغان ماركل
أهم الاخبار
من الذي سيغير الآخر، ميغان ماركل أم العائلة المالكة؟
في ضوء زفاف الأمير هاري على الأمريكية ميغان ماركل، مراسل بي بي سي لشؤون العائلة المالكة في بريطانيا يطرح تساؤلا حول التباينات بين ماركل والعائلة الملكية.
- 19 مايو/ أيار 2018
من يتحمل تكلفة الزفاف الملكي في بريطانيا؟
بداية من اختيار الكعك والزهور وحتى أغطية الكراسي، يعرف أي شخص خطط في أي وقت لحفل زفاف أنه قد يكلف ثمنا باهظا. لكن عندما يتعلق الأمر بحفلات الزفاف الملكية تكون الفاتورة بالملايين.
- 19 مايو/ أيار 2018
أبرز لحظات مراسم الزفاف في العائلة المالكة البريطانية
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كيف يبدو ثوب الزفاف الملكي؟
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الزواج الملكي 2018: اللمسات الأخيرة ليوم عرس هاري وميغان
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