اعصار_مكونو يقترب من سواحل الخليج

موضوعات متنوعة شغلت الرأي العام العربي ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من بينها إعصار "مكونو" الذي يقترب بعض الدول الخليجية،ودعوة في الإمارات والسعودية لمقاطعة السياحة التركية، وانتخاب بري رئيسا لمجلس النواب اللبناني للمرة السادسة على التوالي.

#اعصار_مكونو

مصدر الصورة Dr. abdallah al massnad twitter Image caption إعصار مكونو

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بما سمي بإعصار مكونو المتوقع وصوله إلى عمان واليمن والمملكة العربية السعودية، وبخاصة بعد أن نشر عدد من الناشطين صورا جديدة ترصد "حجم الكارثة المقبلة على هذه الدول"، على حد قولهم.

وقال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية الدكتور عبدالله المسند على تويتر إن حجم إعصار مكونو حالياً مع كامل أذرعته العملاقة، يعادل دائرة قطرها 2600 كلم، ومساحتها 5.3 مليون كم مربع، أي بقدر حجم السعودية مرتين ونصف تقريباً.

ومن جهته غرد محلل الطقس والباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني قائلا :" الأنظار تتجه للعاصفة المدارية مكونو خاصة أن النماذج المناخية تتوقع اشتداد الرياح حول مركزه وتحوله لإعصار ووصوله للأراضي السعودية بعد تأثيره على عمان واجزاء من اليمن والله أعلم".

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني العماني قد أصدرت بيانا قالت فيه :" تهيب الهيئة العامة للطيران المدني بالجميع ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، كما تهيب بعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة، كما تدعو بضرورة متابعة النشرات الجوية والتنبيهات الصادرة عنه".

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ بعنوان #اعصار_مكونو وآخر يحمل إسم #مكونو ووصلت عدد المشاركات بهما إلى أكثر من 105 آلاف تغريدة ليتصدرا قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في عدد من الدول الخليجية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @7albrashdi سلامٌ سلاماً✋🏻

دونما تهويل ولا تقليل؛ الوقت ليس للهزل، #ميكونو في #بحر_العرب تواصل التطور والاقتراب؛ أصبحت واقعاً لايجوز تحديها، بل العمل على الحدّ من مخاطرها، لكلّ فرد في المجتمع دورٌ يسهم به، علينا الثقة بالله والتعاون مع الجهات الرسمية ذات العلاقة والاستماع إلى تعليماتها. — حامد البراشدي (@7albrashdi) ٢٣ مايو ٢٠١٨

#مقاطعة_السياحة_التركية

دعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في كل من الإمارات والسعودية إلى مقاطعة السياحة التركية من خلال هاشتاغ #مقاطعة_السياحة_التركية، الذي كان في قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في كل من البلدين.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Alsuwaidi_AD_ كفاية ان اوردغان اساء للإمارات والسعودية ومتعاون مع الأخونجية وقطر ..



عند مقاطعتنا لدولة قطر ارسل 5000 جندي تركي في قطر ودعمهم ضد السعودية ..



بدلاً من السياحة في تركيا هناك الكثير من الدول افضل من تركيا منها : جورجيا ، اذربيجان ، البوسنة ..الخ

#مقاطعه_السياحه_التركيه pic.twitter.com/StASfgiliH — سعيد السويدي 🇦🇪 (@Alsuwaidi_AD_) ٢٣ مايو ٢٠١٨

ويأتي هذا الهاشتاغ رداً على العلاقة السيئة بين أنقرة والرياض، وبعد تردي الأوضاع الأمنية وزيادة نسبة الانتهاكات بحق السياح العرب في تركيا على حد قولهم.

وحصد الهاشتاغ أكثر من عشرة آلاف تغريدة عبر من خلالها المستخدمون عن غضبهم اتجاه تركيا.

اهمل تويتر الرسالة 2 التي بعث بها @a_albander أتمنى من مشاهير مواقع التواصل الإجتماعي إيقاف الترويج عن السياحة في تركيا لجلب سياح خليجيين أكثر من اللازم ، وأن يهتموا في ترويج سياحة بلدهم .#مقاطعه_السياحه_التركيه — عبدالله البندر (@a_albander) ٢٣ مايو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @boazoooz55 #مقاطعه_السياحه_التركيه

- أردوغان يهمز ويلمز ليل نهار ع دولنا

- يرسل خلايا تجسس لزعزعة أمننا

- يتحالف مع كل عدو لنا

- أسلحته بإتجاهنا في قطر

- سوء تعامل الأتراك للخليجيين



اللي يروح لتركيا هالفترة بالذات للسياحة

يا مشبوه ويجيب وضعه تحت المراقبة

أو أنه عديم كرامة يعشق من يهينه — Ḇo3źooź UAE 🇦🇪🇸🇦 (@boazoooz55) ٢٣ مايو ٢٠١٨

#نبيه_بري

تصدر رئيس مجلس النواب نبيه بري المشهد بعد انتخابه رئيسا للمجلس للمرة السادسة على التوالي ليدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأطول رئيس برلمان في العالم بقاء في منصبه.

وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #نبيه_بري ليتصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في لبنان حاصدا أكثر من 15 ألف تغريدة، عبر من خلالها المستخدمون عن "حبهم وولائهم لدولة الرئيس بري".