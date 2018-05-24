كوريا الشمالية: تصريحات نائب الرئيس الأمريكي "جاهلة وغبية"

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رفضت مسؤولة بارزة في كوريا الشمالية تصريحات نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بشأن بيونغيانغ ووصفتها بأنها "غبية" في خطوة تزيد الشكوك حول انعقاد قمة ثنائية بين زعيم كوريا الشمالية والرئيس دونالد ترامب الشهر المقبل.

وقالت تشوي سون-هوي إن بيونغيانغ "لن تتوسل" من أجل إجراء حوار مع واشنطن محذرة من "استعراض للقوة النووية" إذا فشلت الدبلوماسية.

وكان نائب الرئيس الأمريكي قد حذر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون من "اللعب" مع الرئيس ترامب إذا ما التقيا الشهر المقبل.

وفي الآونة الأخيرة، قال الطرفان إن القمة المقررة في 12 يونيو / حزيران المقبل قد تؤجل أو تلغى.

وهددت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي بإلغاء القمة إذا أصرت الولايات المتحدة على تخلي البلاد عن الأسلحة النووية من جانب واحد.

وهددت كوريا الشمالية أيضا بالانسحاب من الاجتماع بعد تصريحات من جانب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون التي قال فيها أنه سيتبع "نموذج ليبيا" لنزع السلاح النووي.

وقالت المسؤولة الكورية، التي انخرطت في مفاوضات مع الولايات المتحدة خلال العقد الماضي، إن نائب الرئيس الأمريكي "وقحة".

وأضافت "كشخص ملم بالشؤون الأمريكية، لا يمكنني إلا أن أبدي دهشتي من تصريحات جاهلة وغبية تأتي على لسان نائب رئيس الولايات المتحدة".

وأوضحت تشوي سون-هوي قائلة "سواء اجتمعنا في غرفة مشتركة أم حدثت مواجهة واستعراض للقوة النووية، الأمر كله يعتمد على سلوك وتعامل الولايات المتحدة".