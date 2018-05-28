ظهور مفاجئ لـ"كيم جونغ-أون" في سنغافورة
شبيه بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون يظهر في سنغافورة متجولا في المناطق السياحية ويجذب أنظار الناس.
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AFP
رجل بدين ذو شعر أسود أملس يشبه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون يظهر قرب فندق مارينا باي ساندس
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Reuters
الرجل هو أسترالي صيني يقلد الزعيم الكوري الشمالي ويسمي نفسه هاوارد إكس
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Reuters
سنغافوريون وسياح يلتقطون صورا مع "زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون" الأحد قبل أن يدركوا أنه شبيه يقلده
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Reuters
هاوارد إكس يقول إن تولي كيم زعامة كوريا الشمالية في 2011 كان مربحا بالنسبة له.
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Reuters
يقول إنه بدأ مسيرة جديدة في الأفلام والإعلانات التجارية ومهام خاصة معظمها في مسقط رأسه في هونج كونج
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Reuters
يحكي هاوارد أنه قال لنفسه إن كيم يشبهني إلى حد كبير وأعتقد أن من الضروري أن أفعل شيئا بهذا وأجمع بعض المال
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Reuters
هاوارد إكس ظهر أيضا بوصفه كيم في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في جانجنيونغ بكوريا الجنوبية في فبراير شباط.
معرض الصور
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