ظهور مفاجئ لـ"كيم جونغ-أون" في سنغافورة

  • 28 مايو/ أيار 2018

شبيه بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون يظهر في سنغافورة متجولا في المناطق السياحية ويجذب أنظار الناس.

  • شبيه كيم جونغ-أون AFP

    رجل بدين ذو شعر أسود أملس يشبه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون يظهر قرب فندق مارينا باي ساندس

  • شبيه كيم جونغ-أون Reuters

    الرجل هو أسترالي صيني يقلد الزعيم الكوري الشمالي ويسمي نفسه هاوارد إكس

  • شبيه كيم جونغ-أون Reuters

    سنغافوريون وسياح يلتقطون صورا مع "زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون" الأحد قبل أن يدركوا أنه شبيه يقلده

  • شبيه كيم جونغ-أون Reuters

    هاوارد إكس يقول إن تولي كيم زعامة كوريا الشمالية في 2011 كان مربحا بالنسبة له.

  • شبيه كيم جونغ-أون Reuters

    يقول إنه بدأ مسيرة جديدة في الأفلام والإعلانات التجارية ومهام خاصة معظمها في مسقط رأسه في هونج كونج

  • شبيه كيم جونغ-أون Reuters

    يحكي هاوارد أنه قال لنفسه إن كيم يشبهني إلى حد كبير وأعتقد أن من الضروري أن أفعل شيئا بهذا وأجمع بعض المال

  • شبيه كيم جونغ-أون Reuters

    هاوارد إكس ظهر أيضا بوصفه كيم في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في جانجنيونغ بكوريا الجنوبية في فبراير شباط.