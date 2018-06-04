من هو عمر الرزاز المكلف برئاسة الوزراء في الأردن؟

مصدر الصورة Reuters Image caption رئيس الحكومة الأردنية المكلف عمر الرزاز

كلف العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى بن الحسين، وزير التربية والتعليم عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة هانى الملقى، فى خطوة تهدف إلى نزع فتيل احتجاجات واسعة النطاق ضد اجراءات اقتصادية كانت حكومة الملقي قررت تطبيقها وتشمل تلك الاجراءات زيادات في ضريبة الدخل وأسعار المحروقات وغيرها من السلع.

شغل عمر الرزاز منصب وزير التربية والتعليم منذ 14 كانون الثاني / يناير 2017 وكان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني، كما كان رئيس الفريق الفني الأردني لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومديراً عاماً للضمان الاجتماعي.

وعمر الرزاز حاصل على شهادة الدكتوراة في التخطيط الحضري من جامعة هارفارد، وكذلك شهادة الدكتوراه في القانون من نفس الجامعة.

مصدر الصورة AFP Image caption رئيس الحكومة المقال هاني الملقي

وهو نجل السياسي الراحل منيف الرزاز، الذي كان عضوا بارزا في القيادة القومية لحزب البعث الذي كان يحكم في العراق. يذكر أن منيف الرزاز ولد في سوريا في عام 1919 ولكنه ترعرع في الأردن.

واضافة الى المناصب التي شغلها عمر الرزاز كان يعمل لفترة اقتصاديا في البنك الدولي.

وتشمل خبرته في البنك الدولي مجالات تنمية القطاع الخاص وتمويل البنية التحتية. وتضمنت الدول التي عمل فيها خلال وجوده في البنك الدولي روسيا وأوزبكستان وتركمنستان واستونيا وروسيا البيضاء ومقدونيا وجنوب أفريقيا وساحل العاج وإفريقيا الوسطى والمملكة العربية السعودية واليمن وإيران ولبنان والأردن.