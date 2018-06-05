كأس العالم 2018 في روسيا
أهم الاخبار
كأس العالم 2018: انجلترا تنضم إلى الثمانية الكبار بفوز صعب على كولومبيا
- 3 يوليو/ تموز 2018
كأس العالم 2018: السويد تتأهل إلى ربع النهائي على حساب سويسرا
- 3 يوليو/ تموز 2018
كأس العالم 2018: نيمار يقود البرازيل إلى ربع النهائي على حساب المكسيك
- 2 يوليو/ تموز 2018
كأس العالم 2018: بلجيكا تخطف فوزا من اليابان بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع
- 2 يوليو/ تموز 2018
رونالدو يلتحق بميسي خارج مونديال روسيا
- 30 يونيو/ حزيران 2018
إسبانيا تخرج من كأس العالم بعد هزيمة صادمة أمام روسيا
- 1 يوليو/ تموز 2018
كرواتيا تقصي الدنمارك من كأس العالم
- 1 يوليو/ تموز 2018
فوز "قاتل" على نيجيريا يؤهل الأرجنتين إلى دور الستة عشر
- 26 يونيو/ حزيران 2018
انكلترا "تسحق" بنما وتبلغ مع بلجيكا ثمن النهائي
- 25 يونيو/ حزيران 2018
ألمانيا تودع كأس العالم بعد خسارتها أمام كوريا الجنوبية بهدفين
- 27 يونيو/ حزيران 2018
مارادونا "بخير" بعد خضوعه لفحص طبي أثناء مباراة الأرجنتين ونيجيريا
- 27 يونيو/ حزيران 2018
تحقيق للفيفا في ملف "النسر الألباني" أمام صربيا
- 24 يونيو/ حزيران 2018
كأس العالم 2018: السعودية تصعق مصر بهدف قاتل في اللحظات الأخيرة
- 25 يونيو/ حزيران 2018
بلجيكا تسحق تونس بخمسة أهداف مقابل هدفين
- 23 يونيو/ حزيران 2018
كأس العالم 2018: ما الذي أصاب ميسي؟
- 22 يونيو/ حزيران 2018
لماذا تعثرت ثلاثة منتخبات عربية في كأس العالم بروسيا؟
- 21 يونيو/ حزيران 2018
مراسلة تلفزيونية تتعرض لتحرش جنسي على الهواء خلال تغطية كأس العالم
- 21 يونيو/ حزيران 2018
ألمانيا تسجل هدفا في الثواني الأخيرة وتفوز على السويد 2-1
- 23 يونيو/ حزيران 2018
9 حقائق عن مباراة مصر والسعودية المرتقبة في كأس العالم
- 25 يونيو/ حزيران 2018
المنتخبات العربية أول من يصل وأول من يغادر كأس العالم
- 21 يونيو/ حزيران 2018
لماذا كان أداء المنتخب المصري ضعيفاً في كأس العالم؟
- 20 يونيو/ حزيران 2018
معلول: إنجلترا هي أصعب عقبة أمام تونس في كأس العالم
- 22 فبراير/ شباط 2018
رأسية رونالدو تقصي المغرب عن كأس العالم 2018
- 20 يونيو/ حزيران 2018
"الفراعنة" يخسرون أمام روسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف
- 19 يونيو/ حزيران 2018
الفيفا يوافق على زيادة منتخبات كأس العالم إلى 48
- 10 يناير/ كانون الثاني 2017
نسور قرطاج ينهزمون بهدف إنجليزي قاتل في الوقت بدل الضائع
- 19 يونيو/ حزيران 2018
كأس العالم 2018: الجمهور الياباني ينظف الملاعب بعد انتهاء المباريات
- 20 يونيو/ حزيران 2018
خسارة تاريخية لألمانيا وبداية متعثرة للبرازيل في مونديال روسيا
- 18 يونيو/ حزيران 2018
روسيا تحقق فوزا تاريخيا بتغلبها بخماسية على السعودية بافتتاح المونديال
- 14 يونيو/ حزيران 2018
كأس العالم: المغرب يخسر "بنيران صديقة" في الوقت "القاتل"
- 15 يونيو/ حزيران 2018
أحذية المنتخب الإيراني تحت طائلة العقوبات
- 13 يونيو/ حزيران 2018
كأس العالم: رئيس الشيشان "استغل" محمد صلاح لتحقيق مكاسب سياسية
- 12 يونيو/ حزيران 2018
الأرجنتين "تلغي مباراة ودية أمام اسرائيل استعدادا لكأس العالم" إثر العنف في غزة
- 6 يونيو/ حزيران 2018
لاعبون صاعدون يستحقون المتابعة في كأس العالم
- 3 أبريل/ نيسان 2018
كأس العالم 2018: نجوم يغيبون عن مونديال روسيا
- 10 يونيو/ حزيران 2018
بالصور
بالصور: كيف تبدو ملاعب كأس العالم في روسيا من الفضاء؟
- 6 يونيو/ حزيران 2018
كأس العالم 2018: القمصان التي سترتديها المنتخبات الـ 32
- 7 يونيو/ حزيران 2018
كأس العالم 2018: عودة نسور قرطاج بعد 12 عاما
- 5 يونيو/ حزيران 2018
بي إن سبورتس القطرية تطالب الفيفا بحمايتها من"القرصنة السعودية"
- 28 مايو/ أيار 2018
هل تظاهر حارس مرمى تونس بالإصابة في موعد الإفطار؟
- 4 يونيو/ حزيران 2018