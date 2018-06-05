مواضيع عديدة استوقفت المغردين العرب، جاء على رأسها، بدء إصدار رخص قيادة السيارات للنساء في السعودية، ورسائل القطريين بعد مرور عام على الأزمة الخليجية، ومغردون يحيون ذكرى النكسة.

احتفاء بـ "#أول_رخصة_قيادة_نسائية_سعودية"

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق اللحظات الأولى لتسلم أول سيدة سعودية رخصة قيادة السيارة.

مصدر الصورة Twitter

ولاقى الفيديو تفاعلا من قبل الناشطات السعوديات، إذ وصفن اللحظة بالتاريخية وحثثن بعضهن على مواصلة "النضال حتى تحصل المرأة السعودية على كامل حقوقها".

وكانت الفتاة السعودية أحلام آل ثنيان قد تسلمت يوم الاثنين أول رخصة قيادة لامرأة سعودية، ونشرت بعدها تسجيل فيديو على تويتر معربة عن فرحتها بتحقق حلمها.

وكان هاشتاغ #اول_رخصه_قياده_نساييه_سعوديه قد تصدر الترند في عدد من دول العربية لساعات، وسجل أكثر من 47 ألف تغريدة.

وجاءت التغريدات عبر الهاشتاغ في مجملها مرحبة بإصدار أول رخصة قيادة نسائية في السعودية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @_thereem9 #اول_رخصه_قياده_نساييه_سعوديه



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مبروك لمن تحتاج القياده

مبروك للأرمله واليتيمه

مبروك لمن ليس لديها اخ او اب او زوج

يعينها على قضاء حوايجها

وكانت عرضه لتحرش سواقين سيارات الأجره وشركات التوصيل .

اما من اغناها الله عن القياده فأحمدي الله واشكريه — R (@_thereem9) ٤ يونيو ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @reemdh243 #اول_رخصه_قياده_نساييه_سعوديه

شكراً للملك سلمان على هذا القرار الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطنة ابتداءً من اليوم اصدرت رخص القيادة النسائية وسوف نرى المرأة تقود مركبتها بنفسها بالأيام القادمة ، وداعاً لكل سائق اتعبنا في الزمن الماضي 💚🇸🇦 pic.twitter.com/C3lFgoo7y2 — ❃♚ ‏ريــــم (@reemdh243) ٤ يونيو ٢٠١٨

في حين كان الغضب والاستياء هو الغالب على التغريدات التي انتشرت تحت هاشتاغ معارض: "#رجال_لن_نتزوج_حاملات_رخصة_القيادة " إذ رأى مغردون في تلك الخطوة بداية "الانحراف والهلاك".

ووصف مغردون آخرون الأمر بالعبثي، واعتبروه محاولة لصرف أنظار المجتمع عن قضاياه الأساسية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @i_l5b6 #رجال_لن_نتزوج_حاملات_رخصة_القيادة

لن تقود امي

ولن تقود زوجتي

ولن تقود اختي

ولن تقود ابنتي



من عرفت القياده فانا بنفسي من يخدم عائلتي .. — Anas (@i_l5b6) ٤ يونيو ٢٠١٨

ولم يخل النقاش من الطرافة، إذ ضج موقع تويتر بصور كاريكاتورية سخرت من قيادة المرأة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ab_s111ma #اول_رخصه_قياده_نساييه_سعوديه



🔴 بعدما كانت كالأميرة تركب

السيارة وتذهب إلى أي مكان تشاء

أصبحت سائقه وأعتبر هذا إنجاز .

♨ أصبحت الزحمة من الآن لا تُطاق .

الله يحفظها من أشباه الرجال ويعين رجال المرور ع التنظيم . pic.twitter.com/e4MCrRJ3vw — ۛ ּٵ̍بــنۨ ﷴ (@ab_s111ma) ٤ يونيو ٢٠١٨

و قد بدأت السلطات السعودية الاثنين بإصدار رخص القيادة للنساء استعداداً لموعد السماح لهن بالقيادة في 24 يونيو/ حزيران الجاري.

#عام_على_حصار_قطر .. ما الذي تغير؟

عام مضى، ولا تزال الأزمة الخليجية قائمة، ويتواصل الاهتمام بتطوراتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مصدر الصورة AFP

وتفاعل المغردون مع الذكرى السنوية للأزمة عبر إطلاق عدة هاشتاغات أبرزها #عام_على_حصار_قطر.

كما انتشرت أيضا هاشتاغات تضامنية مع قطر من قبل: "#قطر_تمضي_قدماً" و #عام_الصمود.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AlkubaisiH عام من الحصار ، لقد نجحت الدول الاربعة على قطر فقط في قطع الارحام . — Hamad alkubaisi (@AlkubaisiH) ٥ يونيو ٢٠١٨

ورأي المغردون في تفاعلهم مع تلك الهاشتاغات أن الحصار لم يستطع النيل من اقتصاد قطر وعزيمة شعبها.

وعلق المغرد القطري فهد المالكي: "عام على الحصار علينا أن نحتفل به في قطر فقد خاب أهل الحصار بكيدهم ... وازدادت قطر قوة في الاقتصاد والنمو والاعتماد على النفس ...".

ووصف المؤيدون لقطر مواقف دول المقاطعة بـ"المراهقة" ورأوا أن الأزمة الخليجية برهنت على هشاشة مجلس التعاون الخليجي.

كما عدد مغردون آخرون الدروس والعبر التي استخلصوها من الأزمة، فتحدثوا عن إقامة مشاريع لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

في المقابل، دافع مغردون عن استمرار قطع العلاقات مع قطر.

ووصف هؤلاء سياسات الدوحة في المنطقة بـ "التخريبية،" ودعوا إلى "وضع حد لتلك السياسات والالتفاف حول السعودية".

فغرد أحدهم قائلا: "خلوا عنكم الانجازات ولتغريد خارج السرب .. لن تنفع الأموال والاقتصاد في ظل قطع علاقات الجوار الحل بالرياض والقادم أصعب على قطر."

أما المغرد سعد السعيدي فدعا إلى رأب الصدع والاتحاد في وجه ما وصفه بالمؤامرات الخارجية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @salsaeedi أملنا كبير بنجاح وساطة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد ، في رأب الصدع في البيت الخليجي ..



فالجرح كبير في نفوس الخليجيين ، وطول عمر الازمة سيعقد المشهد ويبعد الحلول ، ومعه تبتعد القلوب ويضيع الخليج ... — سعد السعيدي (@salsaeedi) ٥ يونيو ٢٠١٨

#ذكرى_النكسة ... ومغردون: "عن أي نكسة تتحدثون؟"

يحيي المغردون العرب الذكرى الحادية والخمسين لـحرب 1967 بين إسرائيل ودول عربية، التي تعرف بالنكسة من خلال تدشين هاشتاغا #النكسة و #ذكرى_النكسة.

مصدر الصورة Getty Images Image caption 30 مايو 1967: صورة تجمع جمال عبد الناصر بالملك حسين بعد التوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك بين مصر والأردن

وشدد المتفاعلون مع الهشتاغات على أهمية إحياء الذكرى إلكترونيا، لتسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين وتمسكهم بحقهم في العودة إلى وطنهم.

وأكد مغردون عرب أن فلسطين ستبقى قضية العرب المحورية رغم ما وصفوها بالنكبات التي تشهدها الدول العربية.

وناشد مغردون عرب الحكومات تنحية الخلافات جانبا وتغليب الوطنية على المصالح الشخصية كي يتمكنوا من التصدي لما وصفوها بصفقة القرن.