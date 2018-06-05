احتفاء بـ "#أول_رخصة_قيادة_نسائية في السعودية
مواضيع عديدة استوقفت المغردين العرب، جاء على رأسها، بدء إصدار رخص قيادة السيارات للنساء في السعودية، ورسائل القطريين بعد مرور عام على الأزمة الخليجية، ومغردون يحيون ذكرى النكسة.
احتفاء بـ "#أول_رخصة_قيادة_نسائية_سعودية"
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق اللحظات الأولى لتسلم أول سيدة سعودية رخصة قيادة السيارة.
ولاقى الفيديو تفاعلا من قبل الناشطات السعوديات، إذ وصفن اللحظة بالتاريخية وحثثن بعضهن على مواصلة "النضال حتى تحصل المرأة السعودية على كامل حقوقها".
وكانت الفتاة السعودية أحلام آل ثنيان قد تسلمت يوم الاثنين أول رخصة قيادة لامرأة سعودية، ونشرت بعدها تسجيل فيديو على تويتر معربة عن فرحتها بتحقق حلمها.
وكان هاشتاغ #اول_رخصه_قياده_نساييه_سعوديه قد تصدر الترند في عدد من دول العربية لساعات، وسجل أكثر من 47 ألف تغريدة.
وجاءت التغريدات عبر الهاشتاغ في مجملها مرحبة بإصدار أول رخصة قيادة نسائية في السعودية.
في حين كان الغضب والاستياء هو الغالب على التغريدات التي انتشرت تحت هاشتاغ معارض: "#رجال_لن_نتزوج_حاملات_رخصة_القيادة " إذ رأى مغردون في تلك الخطوة بداية "الانحراف والهلاك".
ووصف مغردون آخرون الأمر بالعبثي، واعتبروه محاولة لصرف أنظار المجتمع عن قضاياه الأساسية.
ولم يخل النقاش من الطرافة، إذ ضج موقع تويتر بصور كاريكاتورية سخرت من قيادة المرأة.
و قد بدأت السلطات السعودية الاثنين بإصدار رخص القيادة للنساء استعداداً لموعد السماح لهن بالقيادة في 24 يونيو/ حزيران الجاري.
#عام_على_حصار_قطر .. ما الذي تغير؟
عام مضى، ولا تزال الأزمة الخليجية قائمة، ويتواصل الاهتمام بتطوراتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتفاعل المغردون مع الذكرى السنوية للأزمة عبر إطلاق عدة هاشتاغات أبرزها #عام_على_حصار_قطر.
كما انتشرت أيضا هاشتاغات تضامنية مع قطر من قبل: "#قطر_تمضي_قدماً" و #عام_الصمود.
ورأي المغردون في تفاعلهم مع تلك الهاشتاغات أن الحصار لم يستطع النيل من اقتصاد قطر وعزيمة شعبها.
وعلق المغرد القطري فهد المالكي: "عام على الحصار علينا أن نحتفل به في قطر فقد خاب أهل الحصار بكيدهم ... وازدادت قطر قوة في الاقتصاد والنمو والاعتماد على النفس ...".
ووصف المؤيدون لقطر مواقف دول المقاطعة بـ"المراهقة" ورأوا أن الأزمة الخليجية برهنت على هشاشة مجلس التعاون الخليجي.
كما عدد مغردون آخرون الدروس والعبر التي استخلصوها من الأزمة، فتحدثوا عن إقامة مشاريع لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
في المقابل، دافع مغردون عن استمرار قطع العلاقات مع قطر.
ووصف هؤلاء سياسات الدوحة في المنطقة بـ "التخريبية،" ودعوا إلى "وضع حد لتلك السياسات والالتفاف حول السعودية".
فغرد أحدهم قائلا: "خلوا عنكم الانجازات ولتغريد خارج السرب .. لن تنفع الأموال والاقتصاد في ظل قطع علاقات الجوار الحل بالرياض والقادم أصعب على قطر."
أما المغرد سعد السعيدي فدعا إلى رأب الصدع والاتحاد في وجه ما وصفه بالمؤامرات الخارجية.
#ذكرى_النكسة ... ومغردون: "عن أي نكسة تتحدثون؟"
يحيي المغردون العرب الذكرى الحادية والخمسين لـحرب 1967 بين إسرائيل ودول عربية، التي تعرف بالنكسة من خلال تدشين هاشتاغا #النكسة و #ذكرى_النكسة.
وشدد المتفاعلون مع الهشتاغات على أهمية إحياء الذكرى إلكترونيا، لتسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين وتمسكهم بحقهم في العودة إلى وطنهم.
وأكد مغردون عرب أن فلسطين ستبقى قضية العرب المحورية رغم ما وصفوها بالنكبات التي تشهدها الدول العربية.
وناشد مغردون عرب الحكومات تنحية الخلافات جانبا وتغليب الوطنية على المصالح الشخصية كي يتمكنوا من التصدي لما وصفوها بصفقة القرن.