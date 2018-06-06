أي منتخب سيفوز بكأس العالم؟ أختبر قوتك في التنبؤ بهذه اللعبة
- 6 يونيو/ حزيران 2018
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هل تتمكن من التنبؤ بدقة المنتخب الذي سيفوز ببطولة كأس العالم لكرةالقدم 2018، وأي المنتخبات التي ستوفق في الصعود من المرحلة الأولى؟ تنبأ وشارك بتنبؤاتك في لعبة بي بي سي.
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