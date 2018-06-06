أي منتخب سيفوز بكأس العالم؟ أختبر قوتك في التنبؤ بهذه اللعبة

  • 6 يونيو/ حزيران 2018

هل تتمكن من التنبؤ بدقة المنتخب الذي سيفوز ببطولة كأس العالم لكرةالقدم 2018، وأي المنتخبات التي ستوفق في الصعود من المرحلة الأولى؟ تنبأ وشارك بتنبؤاتك في لعبة بي بي سي.

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