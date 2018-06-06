أي منتخب سيفوز بكأس العالم؟ أختبر قوتك في التنبؤ بهذه اللعبة

هل تتمكن من التنبؤ بدقة المنتخب الذي سيفوز ببطولة كأس العالم لكرةالقدم 2018، وأي المنتخبات التي ستوفق في الصعود من المرحلة الأولى؟ تنبأ وشارك بتنبؤاتك في لعبة بي بي سي.

يرجى تحديث برنامج التصفح الذي تستخدمه من أجل رؤية المحتوى