رونالدو "وافق على غرامة مالية وعقوبة بالسجن" في قضية تهرب ضريبي

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وافق لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو على قبول غرامة مالية قدرها 18.8 مليون يورو وعقوبة السجن مع وقف التنفيذ بتهمة التهرب الضريبي.

وكان اللاعب في فريق ريال مدريد الإسباني البالغ من العمر 33 عاما، قد اتهم العام الماضي بالتهرب الضريبي بمبلغ قيمته 14.8 مليون يورو، الأمر الذي ينفيه رونالدو تماما.

وعرض رونالدو دفع المبلغ في يونيو/ حزيران 2017 لكن الحكومة رفضت العرض، حسبما ذكرت صحيفة "إل موندو".

واتخذت المحاكم الإسبانية مؤخرا إجراءات صارمة ضد التهرب الضريبي بين لاعبي كرة القدم.

ومن غير المرجح أن يقضي رونالدو أي عقوبة في إطار هذه الصفقة - التي يقال إنها كانت شفوية في هذه المرحلة.

وبموجب القانون الإسباني، يمكن الحكم بالسجن لمدة سنتين على ارتكاب جنحة لأول مرة، على أن يكون المحكوم "تحت المراقبة"، دون الوجود الفعلي في السجن.

ويشترط في أي صفقة من هذا النوع أن توقعها وكالة الضرائب الإسبانية.

وقد اتهمت الوكالة رونالدو بمحاولة إخفاء الأموال المرتبطة بحقوق الصور التي التقطت بين عامي 2011 و 2014.

لكن لاعب ريال مدريد نفى هذه المزاعم، ولم تعلق وكالته بعد على التقرير الجديد.

وأثار توقيت إعلان هذا الخبر التساؤلات، خاصة أنه جاء قبيل المباراة التي يلعب رونالدو فيها مع فريقه الوطني، البرتغال أمام أسبانيا على ملعب فيشت الأولمبي في سوتشي، في روسيا.

وفي عام 2010، ومع تعمق الأزمة المالية في إسبانيا، ألغت البلاد إعفاء ضريبياً كان يعرف باسم "قانون بيكهام"، والذي سمح للاعبي كرة القدم بتخفيض ضرائبهم.

وحكم على ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة بالسجن لمدة 21 شهرا في عام 2017 بتهم مماثلة، لكنه تمكن بموجب القانون الإسباني من دفع غرامة مالية بدلا من ذلك.

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