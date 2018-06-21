الانتخابات التركية
الغارديان: المعارضة التركية محبطة بعد إعلان فوز أردوغان
الصحف البريطانية الصادرة صباح الإثنين تناولت ملفات مختلفة تهم القارئ العربي على رأسها نتائج الانتخابات التركية والسماح للمرأة بالقيادة في السعودية علاوة على موضوعات أخرى وذلك في نسخها الورقية والرقمية.
- 25 يونيو/ حزيران 2018
تركيا: ماذا بعد فوز أردوغان بولاية رئاسية جديدة؟
حسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نتيجة الانتخابات الرئاسية لصالحه في الجولة الأولى. استمرار أردوغان في سدة الحكم في أنقرة لخمس سنوات أخرى أثار ردود فعل مختلفة في عدد من عواصم المنطقة. فهل يغير النظام الرئاسي الجديد في أنقرة من معالم سياستها في الشرق الأوسط؟
- 24 يونيو/ حزيران 2018
- تعليقات
أردوغان: الرئيس الذي روًض العسكر ويحكم دون منازع
تمثل المسيرة السياسية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان نموذجا فريدا للسياسي المناور والشرس والخطيب المفوه الذي يعرف كيف يحافظ على قاعدته الشعبية مخلصة له في كل الظروف.
- 19 يونيو/ حزيران 2018
تركيا: ما سبب استمرار حالة الطوارئ ومن تأثر بها؟
بعد انقضاء عامين على الانقلاب الفاشل في تركيا، واقتراب موعد إجراء الانتخابات، ما عدد السجناء في البلاد وكم عدد الذين تم فصلهم عن العمل؟
- 21 يونيو/ حزيران 2018
الليرة التركية "تتهاوى" أمام الدولار
تراجع الليرة التركية بنسبة تتجاوز 17 في المئة منذ بداية العام الحالي يثير قلق المواطنين الأتراك ورجال الأعمال وكلما تحدث اردوغان عن اسعار الفائدة تتراجع أكثر.
- 23 مايو/ أيار 2018
الانتخابات التركية مبعث قلق وخوف لدى اللاجئين السوريين
- 20 يونيو/ حزيران 2018
الانتخابات التركية: أرقام وحقائق
- 20 يونيو/ حزيران 2018
دميرتاش: المرشح الذي يخوض معركته الانتخابية في تركيا من خلف القضبان
- 13 يونيو/ حزيران 2018
"هارد توك" مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
- 20 مايو/ أيار 2018
البنك المركزي التركي يتحدى أردوغان
- 24 مايو/ أيار 2018
#اردوغان_يسيء_للسعوديه و"#مش_بالسيف" يعيد الجدل حول الإفطار علناً
- 19 مايو/ أيار 2018
في التايمز: كبح جماح السلطان
- 23 يونيو/ حزيران 2018
أزمة صورة أردوغان: أوزيل وغوندوغان يلتقيان الرئيس الألماني لتوضيح موقفهما
- 20 مايو/ أيار 2018
الانتخابات التركية: مقتل 3 في اشتباكات قبيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية
- 15 يونيو/ حزيران 2018
قرار النمسا اغلاق 7 مساجد يثير غضبا في تركيا
- 8 يونيو/ حزيران 2018
أردوغان يعلن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في يونيو المقبل
- 18 أبريل/ نيسان 2018
الجمعية الإسلامية النمساوية تقاضي الحكومة لإغلاقها مساجد وإبعاد أئمتها
- 10 يونيو/ حزيران 2018
التايمز: اردوغان لمسلمي أوروبا: أنا حاميكم
- 21 مايو/ أيار 2018
أردوغان: "الأسد إرهابي يستحيل التعامل معه"
- 27 ديسمبر/ كانون الأول 2017
على ماذا اتفقت أنقرة وواشنطن بشأن منبج؟
اتفاق تركي أمريكي بسحب وحدات حماية الشعب الكردية من مدينة منبج وتضارب بشأن تفاصيل الاتفاق.
الغارديان: المعارضة التركية تتحد لمواجهة أردوغان
تناولت الصحف البريطانية الصادرة صباح الخميس عدة موضوعات متعلقة بالقاريء العربي في نسخها الورقية والرقمية نستعرض بعضها.