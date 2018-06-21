الانتخابات التركية

تركيا: ما سبب استمرار حالة الطوارئ ومن تأثر بها؟

بعد انقضاء عامين على الانقلاب الفاشل في تركيا، واقتراب موعد إجراء الانتخابات، ما عدد السجناء في البلاد وكم عدد الذين تم فصلهم عن العمل؟