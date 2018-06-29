بلا قيود" مع الكاتبة والروائية المصرية نوال السعداوي"

اتهمت الكاتبة والروائية المصرية نوال السعداوي المجلس العسكري برئاسة وزير الدفاع المصري الاسبق المشير حسين طنطاوي اتهمته بالتواطؤ مع الاسلام السياسي وقوى خارجية من اجل اجهاض تورة يناير التي شهدتها مصر عام 2011. وقالت نوال السعداوي في لقاء مع برنامج بلا قيود انه كان ينبغي على الثورة الشعبية في يناير عدم القبول بتولي المجلس العسكري السلطة في مصر عقب تنحي الرئيس الاسبق حسني مبارك

يبث برنامج "بلا قيود" يوم الأحد الساعة الخامسة و النصف مساء بتوقيت غرينيتش ويعاد بثة خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابطالتالي .